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ELEIÇÕES 2026 João Campos e Raquel Lyra voltam a compartilhar agenda e vão à vigília de Frei Gilson em Pernambuco Futuros adversários na disputa pelo governo neste ano, ambos tentam conquistar eleitorados similares e buscam angariar o apoio do presidente Luiz Inácio Lula Silva (PT)

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), e o prefeito do Recife, João Campos (PSB), acompanharam neste final de semana a vigília realizada pelo líder católico Frei Gilson no estado.

Futuros adversários na disputa pelo governo neste ano, ambos têm compartilhado as mesmas agendas em meio à tentativa de conquistar eleitorados similares e de angariar o apoio do presidente Luiz Inácio Lula Silva (PT).

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Nas redes sociais, Lyra repercutiu o encontro com o líder religioso, que reuniu cerca de 55 mil pessoas na Arena de Pernambuco. A governadora destacou que o local, palco de jogos e show, se tornou "um verdadeiro templo de oração e encontro com Deus". Ela também publicou um vídeo em que recebe a bênção de Frei Gilson e o presenteia com uma bandeira do estado de Pernambuco.

"Eu fiz questão de agradecer a Frei Gilson por esse momento de fé, oração e bênção na Vigília da Quaresma. Aproveitei também para presenteá-lo com a bandeira do nosso país, Pernambuco. Um orgulho!", escreveu.



Já João Campos, por sua vez, esteve acompanhado da sua esposa, a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP). Também por meio das redes sociais, ele definiu a vigília como "emocionante", afirmou ter sido um "momento de fé e celebração" e publicou uma gravação em que assiste ao evento ao lado de Tabata. Em maio do ano passado, a deputada chegou a divulgar um vídeo em que criticou Frei Gilson pelo fato do religioso ter dito que as mulheres devem ser "auxiliares dos homens".

"Emocionante a Vigília da Quaresma, conduzida por Frei Gilson neste sábado, na Arena Pernambuco. Um momento de fé e celebração, que reuniu cerca de 60 mil fiéis nos preparativos para a Páscoa. Sigamos com fé e esperança!", publicou o prefeito.



'Agenda compartilhada'

Na semana passada, Campos e Lyra fizeram publicações em referência a “O Agente Secreto”, filme que concorreu a três categorias do Oscar. Os dois posaram usando uma mesma camisa amarela vintage da Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos, bloco tradicional do carnaval de Olinda conhecido por arrastar foliões pelas ruas da cidade.

O prefeito acompanhou a transmissão da cerimônia do Oscar no Parque Apipucos, na Zona Norte da capital, enquanto a governadora reuniu apoiadores em frente ao Cinema São Luiz.

Já em fevereiro, durante o Carnaval, ambos também dividiram o mesmo trio elétrico ao lado do presidente Lula. Eles acompanharam o cortejo do tradicional bloco Galo da Madrugada e publicaram fotografias com o petista

Os dois tendem a se enfrentar na disputa estadual deste ano e se aproximam nas pesquisas de intenção de voto, apesar de Campos se manter na frente. Dados do último levantamento Datafolha, divulgado no mês passado, mostram que o prefeito aparece com 47% das intenções de voto, enquanto a atual governadora soma 35%.

A sondagem apontou um recuo de dez pontos percentuais na diferença entre os dois pré-candidatos ao cargo desde o levantamento anterior, de outubro, quando Campos liderava por 52% a 30%. No estado, os dois também disputam o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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