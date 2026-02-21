A- A+

Eleições 2026 João Campos e Tabata Amaral: um casamento em aliança com a maturidade Cerimônia religiosa vira evento politico e sinaliza mudança na imagem do prefeito e da deputada

Quando o prefeito do Recife e presidente nacional do PSB, João Campos, e a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) se casarem, na tarde deste sábado, na Capela de São Benedito, conhecida como a Igrejinha da Praia dos Carneiros, haverá muito mais que uma cerimônia religiosa.

O casamento, em Tamandaré, município do Litoral Sul de Pernambuco, vai transformar-se em evento político, reunindo nomes do cenário local e nacional.

A solenidade também marca mudança de imagem dos dois, que namoram desde 2019 e ficaram noivos em novembro.

"O casamento traz maturidade à imagem pública", atesta o cientista político e especialista em marketing político Elias Tavares.

Ambos, com 32 anos hoje, tiveram lá atrás a capacidade de tomar decisões questionada, por terem assumido o poder muito jovens.

João Campos se elegeu deputado em 2018 e dois anos depois conquistou a Prefeitura do Recife, sendo eleito, aos 27 anos, o mais novo gestor das capitais brasileiras.

Tabata Amaral também chegou à Câmara dos Deputados em 2019, aos 25 anos, sendo uma das mais jovens.

As mudanças apontam ainda para a construção de projetos mais consolidados.

"Eles estão pavimentando esse caminho. Claro, casamento pode ser em qualquer época do ano, mas esse chega carregado de expectativas. Endossa a imagem deles como políticos", constata o cientista político Felipe Ferreira Lima.

João e Tabata traçam novos rumos sem perder a leveza. Passaram o Carnaval juntos e no último dia da festa anunciaram o próximo compromisso fantasiados de noivos.



Andanças da governadora

Em sete dias de Carnaval, a governadora Raquel Lyra percorreu 1.440 km. Visitou, em cada uma das quatro regiões, pelo menos uma cidade, todas administradas por aliados. Enfatizou ter sido a folia mais segura da gestão. Os dados foram repassados em entrevista à Rádio Jornal.

Plenárias petistas

O fim de semana do PT será de encontros com líderes políticos. No sábado, a vez é da Mata Sul e a reunião, em Palmares. No domingo, Mata Norte e parte do Agreste, juntos em Goiana. A ideia do presidente Carlos Veras é discutir o programa e a tática eleitoral no estado.

Os passos do PP

A reunião que o PP faz às segundas-feiras terá na próxima um tempero diferente. É a primeira depois do Carnaval e de, pelo menos, dois encontros que o presidente estadual, deputado Eduardo da Fonte, teve com a governadora Raquel Lyra. Deve haver novas diretrizes.

Uma mulher como vice

Aliada do prefeito João Campos, a vereadora do Recife Cida Pedrosa (PCdoB) defende que o possível candidato ao governo escolha uma mulher como vice. “Você tem do lado de lá uma governadora mulher... A política é o mundo de correlação de forças para ganhar uma eleição”, argumentou, à Rádio Folha.

