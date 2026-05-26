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Política João Campos garante que assumirá a Transnordestina no Estado, caso eleito Pré-candidato ao Governo do Estado esteve nesta terça-feira (26) em visita à Folha de Pernambuco

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O pré-candidato a governador João Campos (PSB) disse na manhã desta terça-feira (26), em visita à Folha de Pernambuco, que uma das suas prioridades do seu governo caso eleito, é a Transnordestina. O socialista afirmou que, caso necessário, assumiria o projeto no Estado.

"O Estado terá uma participação direta em toda a modelagem e execução do projeto. Eu, como governador de Pernambuco, (sei que) tenho a capacidade e coragem de assumir a Transnordestina", garantiu.

João Campos foi recebido pelo presidente do Grupo EQM, do qual a Folha de Pernambuco faz parte, Eduardo de Queiroz Monteiro; pela vice-presidente do jornal, Mariana Costa; pelo diretor Executivo, Paulo Pugliesi; pelo diretor Operacional, José Américo; e pela editora-chefe do jornal, Leusa Santos. O encontro também contou com a presença da gerente geral da Rádio Folha 96,7 FM, Marise Rodrigues, o radialista Tarcísio Regueira (o Bocão), a gerente de mercado, Tânia Campos, e demais jornalistas do jornal.



Questionado sobre a questão da viabilização para a conclusão do projeto, João Campos disse que conta com o apoio da União para dar continuidade às obras. "Se o governo federal garante R$ 4 bilhões para o Metrô do Recife, como é que não colocaria para a Transnordestina?", questionou.



Segundo ele, para que a Transnordestina realmente saia do papel em Pernambuco, além da modelagem, que, de acordo com João, precisa ser revista, é necessário que a gestão estadual esteja preparada para tal. "Precisa ter uma pessoa com tamanho para garantir isso. Hoje nós não temos uma gestão com essa envergadura para realizar algo do tipo", finalizou.

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