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Eleições 2026 João Campos já projeta ações de responsabilidade do governo do estado Prefeito do Recife inaugura segunda etapa de parque e fala em cuidar do Hospital Ulysses Pernambucano

A agenda, na manhã de ontem, era de inauguração da segunda etapa do Parque da Tamarineira, na Zona Norte do Recife, mas o prefeito e pré-candidato ao governo de Pernambuco, João Campos (PSB), aproveitou para anunciar ações que só podem ser realizadas pelo chefe do Executivo estadual.

Prometeu cuidar do Hospital Ulysses Pernambucano, única emergência psiquiátrica do estado. A falta de estrutura da unidade, inaugurada em 1883 e tombada pelo Patrimônio Histórico do Estado em 1992, destoa da beleza do parque, o maior da cidade.

O prefeito argumentou que o imóvel precisa ser preservado. “Nosso time é um time que faz, é um time que sabe fazer”, afirmou. João Campos argumentou ser o parque o maior exemplo da disposição da equipe.

“Há 40, 50 anos a cidade discute sobre ter um parque na Tamarineira. Foi sobre a nossa liderança que a gente conseguiu fazer. E a gente está pronto pra fazer muito mais. Por isso, a gente vai para voos maiores”, justificou.

Não é a primeira vez esta semana que o prefeito prospecta ações como gestor estadual. Em almoço com empresários da construção civil e do mercado imobiliário, na quarta-feira, fez um balanço da gestão e avisou que o vice-prefeito Victor Marques fará muito mais porque terá apoio do governo.

Também não é de agora que discute pautas de responsabilidade estadual. Ano passado, durante evento no Recife Expocenter, cobrou um processo mais transparente na concessão da Compesa, que teve início em dezembro do ano passado.

Da bonança à tempestade

Conhecido por ser um parlamentar tranquilo, o deputado Rodrigo Farias exaltou-se ontem. Saiu de agenda com o prefeito João Campos para, na condição de vice-presidente da Alepe, suspender o que chamou de “tentativa de golpe”. Os governistas se preparavam para aprovar mudanças na Lei Orçamentária Anual. Não houve acordo de lideranças e a pauta deveria sair quatro horas antes.

Atos nulos

Governistas reclamaram da truculência de Rodrigo Farias, que puxou o microfone do deputado Aglailson Victor (PSD), na hora presidindo a sessão. Ele pretendia colocar em votação o ajuste da LOA para restabelecer 20% como índice de remanejamento do orçamento.

Desfazendo o nó

Chama a atenção na Alepe a habilidade que o deputado Antonio Coelho teve quando estava na oposição. Reduziu de 20% para 10% a capacidade de mexer no orçamento. Agora que virou governista, desde o dia 18, ainda não conseguiu desfazer o nó para Raquel Lyra.

Novo rumo

Sem espaço no PCdoB, o único representante do partido na Assembleia Legislativa de Pernambuco, deputado João Paulo Costa, vai mudar de legenda. As negociações estão sendo feitas e comenta-se que deve reforçar os quadros do Partido dos Trabalhadores.

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