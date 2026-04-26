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João Campos lamenta ataque a tiros contra Anderson Neiff: "Na torcida aqui pela recuperação"

O ex-prefeito do Recife desejou melhoras ao cantor nas redes sociais

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Neiff foi baleado após show em São PauloNeiff foi baleado após show em São Paulo - Foto: Instagram @joaocampos/Reprodução

O ex-prefeito do Recife, João Campos, lamentou o ataque a tiros contra a van do cantor Anderson Neiff na madrugada deste domingo (26), em São Paulo, em uma publicação nas redes sociais.O artista foi baleado nas costas e foi socorrido para uma unidade hospitalar do estado, onde passa por uma cirurgia.

"Na torcida aqui pela recuperação de Neiff. Alguém com a sua força de vontade e essa disposição gigante de superar tudo vai atravessar mais esse desafio. Que Deus esteja no comando, cuidando de cada detalhe, e que você volte logo, firme e bem, pra junto da sua família, dos amigos e de todo mundo que tá torcendo por você", disse João Campos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por João Campos (@joaocampos)

O cantor voltava com a sua equipe de uma apresentação em São Paulo quando o veículo foi alvejado por disparos de arma de fogo. Segundo informações iniciais, apenas Neiff foi atingido. 

Nas redes sociais, o produtor Thiago Gravações pediu orações pela recuperação do artista. 

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A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de São Paulo em busca de mais informações sobre o caso. Ainda não houve retorno, mas o canal segue aberto. 

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