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Neiff João Campos lamenta ataque a tiros contra Anderson Neiff: "Na torcida aqui pela recuperação" O ex-prefeito do Recife desejou melhoras ao cantor nas redes sociais

O ex-prefeito do Recife, João Campos, lamentou o ataque a tiros contra a van do cantor Anderson Neiff na madrugada deste domingo (26), em São Paulo, em uma publicação nas redes sociais.O artista foi baleado nas costas e foi socorrido para uma unidade hospitalar do estado, onde passa por uma cirurgia.

"Na torcida aqui pela recuperação de Neiff. Alguém com a sua força de vontade e essa disposição gigante de superar tudo vai atravessar mais esse desafio. Que Deus esteja no comando, cuidando de cada detalhe, e que você volte logo, firme e bem, pra junto da sua família, dos amigos e de todo mundo que tá torcendo por você", disse João Campos.

O cantor voltava com a sua equipe de uma apresentação em São Paulo quando o veículo foi alvejado por disparos de arma de fogo. Segundo informações iniciais, apenas Neiff foi atingido.

Nas redes sociais, o produtor Thiago Gravações pediu orações pela recuperação do artista.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de São Paulo em busca de mais informações sobre o caso. Ainda não houve retorno, mas o canal segue aberto.

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