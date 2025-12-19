A- A+

Entrevista João Campos projeta 2026 como o "melhor ano da vida da gente" e faz aceno ao interior do estado Sem oficializar candidatura a governo do estado, gestor amplia mensagem para o interior e projeta um ano de realizações

Ainda sem oficializar sua pré-candidatura ao governo de Pernambuco, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), utilizou o encerramento da entrevista que aconcedeu a uma rádio local nesta sexta-feira (19) para enviar uma mensagem com um tom político.

Ao se despedir dos ouvintes, o gestor demonstrou entusiasmo com o futuro e fez questão de expandir sua fala para além da capital, dirigindo-se, também, à população das cidades do interior.

Já dito em outra ocasião, Campos reforçou: "o ano de 2026 vai ser o melhor ano da vida da gente. Vai ser um ano de grandes realizações, um ano de muito trabalho, de fé em Deus, e que a gente possa ter principalmente muita paz e saúde para as famílias que estão aqui nos ouvindo".

Ao finalizar, o gestor reforçou que sua postura nos próximos meses será de continuidade e presença junto aos cidadãos. João Campos concluiu sua participação reafirmando o prazer que sente na rotina administrativa e política, garantindo que a população pode contar com sua dedicação.

"Contem comigo, vou seguir trabalhando, vou seguir fazendo a minha parte e seguir fazendo o que eu gosto, que é servir ao nosso povo", arrematou o prefeito.

