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Eleições 2026

João Campos (PSB) vota em Apipucos, Zona Norte do Recife, ao lado de aliados

Ao longo do dia, candidato vai acompanhar a votação ao lado de integrantes da chapa majoritária

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João Campos (PSB) votou no bairro de Apipucos, na manhã deste domingo (4)João Campos (PSB) votou no bairro de Apipucos, na manhã deste domingo (4) - Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

O candidato ao governo de Pernambuco João Campos (PSB) votou neste domingo (4) no bairro de Apipucos, na Zona Norte do Recife. O voto foi registrado na Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Professor Cândido Duarte, por volta das 9h50, após esperar quase uma hora na fila de eleitores.

O candidato chegou ao local de votação acompanhado do vice, Carlos Costa (Republicanos), dos candidatos ao senado, Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT), além de apoiadores como a senadora Teresa Leitão (PT) e Dani Portela (PT), candidata a deputada estadual e o prefeito do Recife, Victor Marques.

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Ao longo do dia, João Campos vai acompanhar a votação de integrantes da chapa majoritária dele, como o candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos) e os candidatos ao Senado por Pernambuco Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT).

"Fizemos uma caminhada muito bonita até o dia de hoje, olho no olho, andando Pernambuco inteiro e o sentimento é de gratidão e esperança, muita fé no futuro. Eu estou muito feliz, muito animado. Estou certo de que a gente vai construir um tempo muito bom em Pernambuco", disse o candidato.

João comentou sobre a trajetória de sua campanha neste primeiro turno. "Ao lado do presidente Lula, a gente vai poder construir um tempo onde os pequenos sejam cuidados verdadeiramente. Fizemos uma campanha propositiva, andando todas as regiões de Pernambuco, de Afrânio à nossa capital, a gente percorreu cada canto desse estado. E agora chegou a hora de você, também está nos assistindo, poder fazer a sua escolha, poder escolher, poder votar com esperança, com alegria, com amor, pensando no futuro. Meu sentimento é de gratidão e de que teremos uma grande vitória. Estou muito animado e daqui a poucas horas, com muita fé em Deus e no povo", declarou.

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