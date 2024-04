A- A+

ELEIÇÕES 2024 João Campos tem 57,3% das intenções de voto e Gilson Machado, 21,4%, em Recife, mostra Atlas Candidato lidera a corrida eleitoral no Recife e poderia já ser reeleito já no primeiro turno se a eleição fosse hoje, de acordo com a pesquisa Atlas/CNN Brasil divulgada nesta sexta-feira (26)

O prefeito de Recife, João Campos (PSB), lidera a corrida eleitoral na capital pernambucana e poderia já ser reeleito já no primeiro turno se a eleição fosse hoje. De acordo com a pesquisa Atlas/CNN Brasil divulgada nesta sexta-feira (26), ele tem 57,3% das intenções de voto. O segundo colocado é Gilson Machado (PL), ex-ministro do Turismo no governo Jair Bolsonaro (PL), com 21,4%.



O deputado estadual João Paulo (PT) tem 7,7%, seguido da também deputada Dani Portela (PSOL), com 4,6%, e de Daniel Coelho (PSD), secretário de Turismo de Pernambuco, com 3%. O advogado Tecio Teles (Novo) tem 1,8% e o deputado federal Túlio Gadêlha (Rede), 0.8%. Não souberam responder 2,6%. Brancos e nulos somam 0,9%. Segundo a CNN Brasil, o instituto considerou candidatos do PSOL e da Rede no mesmo cenário porque, embora formem uma federação, ainda não há decisão sobre quem será o nome que estará nas urnas.

A pesquisa também testou um segundo cenário sem as candidaturas de João Paulo e Túlio Gadelha. Neste caso, João Campos vai a 59%, Gilson Machado oscila para 20,2% e Dani Portela alcança 9,8%. O PT recifense quer indicar o vice na chapa do atual prefeito porque projeta que Campos tentará ser governador em 2026, hipótese em que o vice assumiria o comando da capital pernambucana.



A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O Atlas Intel entrevistou 827 moradores de Recife entre os dias 18 e 23 de abril. O método utilizado foi o Recrutamento Digital Aleatório (RDA), por meio do qual os entrevistados respondem ao questionário enquanto navegam na internet. A pesquisa foi registrada no TSE sob o protocolo PE-05351/2024.

