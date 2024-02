João Campos visita Dani Portela e faz gesto para líder da oposição a Raquel Lyra

A- A+

O prefeito João Campos (PSB) visitou, nesta terça-feira (27), a deputada estadual Dani Portela (PSOL), pré-candidata à Prefeitura do Recife. O motivo da visita foi conhecer o bebê da parlamentar, Jorge, que nasceu no dia 12 de janeiro deste ano. No texto, além de saudar a criança, o prefeito elogiou a mãe. Apesar do gesto pessoal, Portela e Campos podem se enfrentar nas eleições deste ano. Isso porque o gestor municipal vai disputar a reeleição e a psolista é o nome do partido para disputar o comando da Capital.

“Conhecendo o pequeno Jorge, filhinho recém-nascido da deputada Dani Portela) e de Jesualdo, e desejando muita saúde, felicidade e uma vida maravilhosa pra ele. Seja bem-vindo, Jorge! E saiba que você tem mãe guerreira e muito orgulhosa com a sua chegada”, postou o prefeito na conta pessoal dele do Instagram.

PSB e PSOL se aproximaram no início da nova legislatura da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) e do Governo Raquel Lyra. Na ocasião, a bancada socialista apoiou o nome de Dani Portela na liderança da oposição na Casa.

Contudo, o PSOL segue fazendo oposição ao Governo João Campos na Câmara de Vereadores do Recife. Além disso, a federação PSOL e Rede deve lançar um concorrente para o socialista nas eleições para o Recife. A definição fica apenas sobre o nome do bloco que vai concorrer: Dani Portela ou o deputado federal Túlio Gadêlha (Rede).

