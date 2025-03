João destaca ampliação de dias da festa e novos polos como marcas do primeiro carnaval pós-reeleição

A- A+

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), afirmou que o Carnaval de 2025 traz inovações e reforça os acertos dos anos anteriores. João destacou que a gestão está focada em manter um evento bem estruturado, ao mesmo tempo em que busca novidades para ampliar a festa.

“A gente tem a certeza de um carnaval bem feito, consolidando tudo aquilo que sempre dá certo ano a ano. Estamos trazendo inovações, como novos polos infantis e os polos da cultura popular nos parques”, declarou o prefeito.

Campos também ressaltou a ampliação da programação para além do período tradicional. “Este ano, expandimos a festa com eventos na quinta-feira após a Quarta-feira de Cinzas, incluindo a gravação de um DVD (Padre Fábio de Melo). Na sexta-feira, teremos um projeto com o brega funk, produzindo um conteúdo audiovisual que ficará registrado em plataformas de streaming”, explicou.

Segundo o prefeito, a proposta é manter a tradição do carnaval do Recife, mas sempre buscando formas de inovar e fortalecer a cultura local. “Essa é a capacidade do Recife de se reinventar no carnaval: consolidar os acertos e buscar sempre a inovação”, concluiu.

