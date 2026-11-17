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Entrevista "Não podemos nos opor aos projetos de Pernambuco", diz João Paulo sobre relação do PT com Raquel Parlamentar lembrou que o partido sempre aprovou os projetos encaminhados pela governadora a Alepe

O deputado estadual reeleito João Paulo do PT avaliou, na manhã desta terça-feira (17), em entrevista à Rádio Folha 96,7 FM, que a legenda trabalhista não deve ser oposição aos projetos da governadora de Pernambuco reeleita, Raquel Lyra (PSD).

Na ocasião, o parlamentar lembrou que o partido sempre aprovou os projetos encaminhados pela gestora à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

"É importante lembrar que nós (o PT) não fizemos oposição a Pernambuco, nem a Assembleia Legislativa fez oposição ao estado. Por mais que tenha tido até algumas dificuldades, todos os projetos encaminhado pela governadora para a Alepe, nós aprovamos. [...] Nós não podemos fazer oposição aos projetos de Pernambuco. Tanto prova que ela (Raquel Lyra) teve o reconhecimento (nas obras) em estradas, em escolas, em hospitais", afirmou.

Ao comentar o assunto, João Paulo também apontou que nomes do quadro federal do PT de Pernambuco, como os senadores Humberto Costa (PT) e Teresa Leitão (PT) e o deputado federal Carlos Veras (PT), também não fizeram objeção aos projetos da governadora nesse primeiro mandato.

Apesar do posicionamento indicar uma relação institucional do PT com Raquel Lyra, João Paulo apontou que o partido não deve integrar a base governista.

"Eu acredito que a posição do partido, até porque decidiu apoiar João Campos, vai ser uma posição de independência em relação ao governo", argumentou.

Futuro

O deputado também comentou sobre a possibilidade de lançar uma candidatura para concorrer à Prefeitura do Recife nas eleições de 2028. Segundo ele, ainda é cedo para se discutir o pleito municipal.

"Eu acho que nós temos um quadro muito recente de eleição. Não é hora de nós falarmos em sucessão municipal, apesar de que há um processo, a meu ver, em que já se fala na sucessão de Lula. Ele nem assumiu ainda o quarto mandato. Isso é uma precipitação total na política", avaliou.

Ajuste fiscal

Na entrevista, João Paulo também opinou sobre as divergências do campo da esquerda a respeito do ajuste fiscal proposto pelo governo Lula (PT). Entre os nomes da esquerda que se posicionaram de forma crítica estão Lindbergh Farias (PT-RJ), Natália Bonavides (PT-RN) e Jones Manoel (Psol). Eles apontam a possibilidade de comprometimento das promessas de campanha pela imposição das medidas de equilíbrio fiscal.

O petista destacou a importância de se realizar críticas, mas ponderou que há exageros na forma com que estão tratando a temática.

"Eu sempre achei a crítica um instrumento científico de trabalho. Agora, Lula nem assumiu o novo mandato ainda, tem um congresso que todo mundo reconhece altamente conservador e de direita. Então eu acho que tem um pouco de exagero", disse.

Para João Paulo, o debate não deve ser pautado em ataques tanto por esse segmento da esquerda quanto pela base governista.

"Agora não podem fazer de Lula o inimigo de parte da esquerda e do povo brasileiro, que deu esse voto de confiança numa eleição que muitos não acreditavam. Nem acho também que nós devemos atacar de forma dura, de forma cruel parte da esquerda que tem embarcado nessa barca furada", afirmou.

Transnordestina

Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Transnordestina, João Paulo também reforçou o apelo para a continuidade das obras da ferrovia no trecho de Salgueiro ao Porto de Suape. O ramal segue aguardando o julgamento do Tribunal de Contas da União (TCU) para a retomada das obras.

"Primeiro tem que resolver esse entrave no Tribunal de Contas da União. Eu acho que é o primeiro passo agora. Depois que vencer esse passo, eu acho que a gente tem que fazer um esforço também para garantir o recurso para construção. Se você tem em torno de R$ 50 bilhões de emendas parlamentares, com R$ 5 bilhões poderia construir a Transnordestina e tudo não sairia de um ano. Se botasse R$ 1 bilhão por ano, teria um projeto desse que é super importante para Pernambuco e para o Nordeste", comentou.

O parlamentar também atribuiu as dificuldades na conclusão das obras do ramal no trecho pernambucano ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Pernambuco tinha um percentual de construção maior do que o do Ceará. Mas eu acho que é importante a gente ter resgatar a 'miséria' que foi para o povo brasileiro, em particular para o pernambucano, o governo Bolsonaro. Atendendo aos interesses empresariais do Ceará, o governo Bolsonaro tirou o trecho onde é Salgueiro-Suape", concluiu.

Veja a entrevista completa na íntegra

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