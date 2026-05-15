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BRASIL Jogo do bicho e milícia: PF aponta que Vorcaro tinha grupo no Rio para fazer ameaças Informação consta em decisão do ministro do STF André Mendonça

A Polícia Federal apontou que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, mantinha um grupo no Rio de Janeiro para "ameaçar e constranger" desafetos que contrariavam os interesses do banco. Segundo as investigações, fazia parte dessa estrutura operadores do jogo do bicho, milicianos e policiais. As informações constam na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF) André Mendonça, relator do caso Master na Corte e responsável por deflagrar a sexta fase da Operação Compliance Zero nesta quinta-feira.

De acordo com as investigações, esse grupo integrava a estrutura chamada "A Turma", suspeita de intimidar e vigiar adversários e acessar informações sigilosas de processos judiciais em curso a mando de Vorcaro. No Rio de Janeiro, a equipe era comandada por Manoel Mendes Rodrigues, que foi alvo de de prisão preventiva hoje e é descrito como "empresário do jogo".

"Pelas características já identificadas, a autoridade policial ainda acrescenta ser plausível inferir que esse braço local é formado por operadores do jogo do bicho, milicianos e policiais. Tais circunstâncias conferem especial gravidade ao papel desempenhado por MANOEL, na medida em que ele surge como elo entre o comando central da organização e a força local empregada para intimidação física e constrangimento direto de alvos", diz a decisão do ministro do Supremo.





A PF identificou alguns episódios em que esse braço da "Turma" atuou no Rio. Um deles ocorreu em junho de 2024 em Angra dos Reis (RJ). Conforme as investigações, após serem acionados por Vorcaro, o grupo se deslocou até uma marina para fazer ameaças contra o comandante de uma embarcação de propriedade do banqueiro.

Em seguida, os mesmos integrantes foram a um hotel na cidade para intimidar um ex-chefe de cozinha desafeto de Vorcaro. A PF encontrou mensagens do banqueiro orientando o "levantamento de tudo" e "ir pra cima" do funcionário. Como resposta, o interlocutor respondeu que as ações "já estavam em curso".

"Esse conjunto de elementos demonstra que o subnúcleo carioca atuava a partir de ordens concretas do núcleo central, sendo MANOEL, em tese, um dos executores locais dessas determinações", diz a decisão de Mendonça.

A PF também citou o relato de uma testemunha, que contou às autoridades ter sido "ameaçada de morte" por um grupo de sete homens, sendo um deles identificado como "Manoel", amigo de Vorcaro que "mexia com o jogo do bicho".

Na decisão, Mendonça ainda escreveu que Manoel tinha a função de "intimidador qualificado, alguém utilizado precisamente para causar medo, conferir credibilidade à ameaça e projetar poder coercitivo no ambiente local".

Nova operação

As revelações fazem parte da nova fase da Operação Compliance Zero, que cumpriu hoje sete mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão nos estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Entre os alvos estão Henrique Vorcaro, pai do banqueiro, policiais federais da ativa e aposentados, hackers, e o empresário supostamente ligado ao jogo do bicho.

Em nota a PF, informou que investiga uma organização criminosa suspeita de praticar "condutas de intimidação, de coerção, de obtenção de informações sigilosas e de invasões a dispositivos informáticos". Os crimes investigados são ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, violação de sigino funcional e invasão de dispositivos informáticos.

A PF coletou provas da atuação do grupo "A Turma" a partir do material apreendido com o empresário Luiz Phillipi Mourão, apelidado de "Sicário", que era o responsável por operacionalizar as ações desse núcleo. Ele tentou se suicidar após ser preso na operação Compliance Zero deflagrada em março – a mesma que também deteve Vorcaro. Mourão foi encontrado desacordado na cela e morreu dias depois no hospital devido ao tempo em que ficou sem oxigenação no cérebro.

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