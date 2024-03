A- A+

JUSTIÇA Joice Hasselmann é condenada por dizer que emissora ''puxou-saco'' de Bolsonaro por concessão Ex-deputada afirmou durante entrevista que a Jovem Pan "virou esse lixo" por "lamber os pés" do governo do ex-presidente

A ex-deputada federal Joice Hasselmann (Podemos) foi condenada, em segunda instância, a pagar R$ 10 mil à Jovem Pan por ter dito que a emissora fez lobby e "puxou saco" do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A decisão tomada na quinta-feira pelo Tribunal de Justiça de São Paulo cabe recurso.

A fala da ex-parlamentar ocorreu em fevereiro de 2022, durante entrevista ao podcast "Inteligência Limitada". Joice disse que a Jovem Pan “virou esse lixo que fica lambendo os pés do Bolsonaro pra cima e pra baixo” porque os donos da emissora almejavam ganhar a concessão de um canal público de TV.

“Você puxa muito o saco, aí vc vai lá, faz lobby. 'Olha, quero isso, quero aquilo....'. Aí o governo não dá, você bate um pouquinho (... ) Aí você puxa saco puxa saco puxa saco, aí o governo promete e aí virou uma rádio 100% Bolsonaro“, disse Joice no podcast.

À época, a Jovem Pan pediu uma indenização de R$ 100 mil ao alegar que teve “honra e imagem abaladas” em razão da fala de Joice. A emissora também argumentou que a então deputada estava em campanha eleitoral e tinha objetivo de "criar escândalos para se promover em sua vida pública".

A Jovem Pan foi derrotada em primeira instância, mas recorreu e conseguiu a condenação em decisão colegiada. Segundo o desembargador Vitor Kümpel, relator do caso na segunda instância, as falas da ex-parlamentar feriram a “imagem e honra” da emissora para o público, "sem ter conseguido comprovar suas alegações".

"A ré não comprovou nos autos suas alegações, tampouco comprovou que a Jovem Pan angariou o direito de tornar-se uma emissora de televisão através de benefício do antigo governo federal com lobby ou ‘puxando o saco’, quiçá mediante acordo ilegal”, escreveu o relator.

A ex-deputada foi procurada pelo Globo, mas não respondeu aos questionamentos até a publicação da reportagem.

Filiação ao Podemos

Joice anunciou sua filiação ao Podemos no dia 18 de março. A ex-parlamentar afirmou ter sido procurada por outras siglas. Ela explicou que a atual identificação com os ideais do partido foi fator determinante na escolha.

— Eu disse que não voltaria, mas estou voltando. Hoje, assino a ficha de filiação ao Podemos com muito orgulho. Conversei com vários partidos que me procuraram, mas este é o que tem mais alinhamento com o que penso. Tem compromisso com combate à corrupção, age sem extremismo. Já passei por muita coisa. Não quero repetir erros passados e sim construir um novo futuro — disse Joice.

Vivendo outro momento da vida pós- eleições de 2022, quando não conseguiu se reeleger a deputada federal, Joice já havia dito que não pretendia retornar à política. Entretanto, ela chega ao Podemos com pretensões de disputar o cargo de vereadora neste ano.

A ex-deputada federal viveu situações muito distintas nas duas últimas candidaturas. Em 2018, concorreu pelo PSL (Partido Social Liberal) e teve mais de um milhão de votos, se tornando líder do governo de Jair Bolsonaro na Câmara. Após romper com o então presidente e ex-companheiro de partido, Joice tentou se reeleger ao cargo, agora pelo PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), em 2022. Com apenas 13 mil votos, ela foi derrotada nas urnas e se afastou da política.

