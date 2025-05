A- A+

FRAUDES Jorge Messias: ressarcimento será custeado com recuperação de ativos desviados pelos fraudados O ministro afirmou que, se o Tesouro Nacional tiver de arcar com qualquer custo, o governo continuará buscando recuperar os recursos roubados

O ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, disse, nesta quinta-feira, 8, que o ressarcimento aos aposentados que tiveram descontos não autorizados em seus pagamentos será custeado, primariamente, com a recuperação do dinheiro desviado pelos criminosos. Messias afirmou que, se o Tesouro Nacional tiver de arcar com qualquer custo, o governo continuará buscando recuperar os recursos roubados.

"As medidas de ressarcimento que anunciamos hoje serão, primariamente, custeadas com este trabalho de recuperação de ativos desviados pelos fraudadores. Se eventualmente o Tesouro tiver de arcar com qualquer custo, isso não significa que não prosseguiremos com o trabalho de buscar o regresso de cada centavo usado para pagar os aposentados. O que não podemos, neste momento, é sermos omissos. E não seremos. Preferimos em caráter excepcional, atuar para compensar cada vítima lesada por este escândalo criminoso", declarou o ministro em entrevista coletiva nesta quinta.

Veja também