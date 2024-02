A- A+

MANIFESTAÇÃO Jorge Seif gastou R$ 32 mil do Senado em remarcação de voo para participar de ato de Bolsonaro em SP Parlamentar alega que alteração em viagem foi "devidamente autorizada e custeada por Rodrigo Pacheco"

O senador Jorge Seif (PL-SC) gastou R$ 32 mil em verba do Congresso para conseguir chegar a tempo do ato do ex-presidente Jair Bolsonaro neste domingo (25) em São Paulo, na Avenida Paulista. Em viagem internacional, o parlamentar antecipou passagem de volta ao Brasil e gerou um custo adicional aos cofres públicos.

O parlamentar estava em missão oficial nos Emirados Árabes Unidos, em Dubai. A princípio, Seif voltaria da capital emiradense para Lisboa, em Portugal, para participar da Bolsa de Turismo de Lisboa. Da Europa, o senador voltaria para São Paulo e em seguida partiria para Florianópolis.

No entanto, um novo plano foi traçado para que o senador conseguisse participar do ato do ex-presidente Jair Bolsonaro neste domingo em São Paulo.

Procurado, o senador disse em nota que a missão oficial em Lisboa foi convite do governador de seu estado, Santa Catarina, Jorginho Mello (PL-SC) e que a viagem foi “devidamente autorizada e custeada pelo presidente do Senado”, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

“Como membro da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo e pelo ineditismo da participação de Santa Catarina, em feira internacional, representarei o nosso estado e o Brasil, não só na feira, mas em diversas outras agendas bilaterais de interesse no fomento do setor turístico catarinense”, completa a nota.

Segundo o Portal da Transparência, a equipe de Seif cancelou as passagens da viagem de Dubai para Lisboa — que já estavam compradas desde o dia 30 de janeiro — para que o senador retornasse para São Paulo neste domingo. A alteração custou R$ 32 mil, que foram pagos pelo Senado. O custo total da viagem ficou em mais de R$ 77 mil.

Seif participou da manifestação de seu aliado na Avenida Paulista e seguiu viagem para Paris ainda neste domingo. Da capital francesa, ele irá para Lisboa.

