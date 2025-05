Jorginho Mello rebate ministro de Lula após ser chamado de "ingrato: "Entregar conversa mole"

A- A+

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL-SC), rebateu nesta sexta-feira (30) as críticas que recebeu por ter faltado a um evento do governo federal no estado. Chamado de “ingrato” pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, Jorginho acusou a equipe do Palácio do Planalto de ir ao estado apenas para “provocar” e “entregar conversa mole”.

— A cada R$ 100 que Santa Catarina manda para Brasília, vocês nos devolvem R\$ 10. E ainda somos ingratos, né? Sem contar as obras que o presidente veio entregar hoje... Que obra, ministro? Veio entregar conversa mole. Cadê o dinheiro das fragatas que ele prometeu no ano passado? — disse o governador.

Jorginho ainda ironizou as ações do governo federal no estado:

— Deixa eu ler aqui a relação de obras do governo federal em Santa Catarina. Opa, não tem nenhuma, rapaz.

Durante o evento realizado em Itajaí (SC), Silvio Costa Filho foi aplaudido ao criticar a ausência de Jorginho:

— E eu nem ia falar isso. Mas, se tem um governador que está sendo ingrato com o presidente Lula, é o governador deste estado aqui — declarou o ministro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também mencionou a ausência do governador, embora sem citá-lo nominalmente. Em seu discurso, Lula criticou opositores e exaltou ações de sua gestão:

— Aqui, estou trazendo empregos. Vamos transformar este estaleiro em uma potência. Eles estão com raiva, nem vieram — e nem virão. Quero ver se têm coragem de falar, no confronto direto, se mostram o que fizeram. Só sabem mostrar metralhadora. Eu prefiro mostrar livros. Quero parabenizar a Petrobras e os empresários que aqui investiram — afirmou o presidente.

