A- A+

política Jorginho Mello visita Bolsonaro em meio à expectativa para definição de chapa que disputará o Senado A deputada Caroline de Toni e o senador Espiridião Amin estão entre os nomes cotados para disputar a vaga legislativa pelo estado junto a Carlos Bolsonaro

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), visita nesta quarta-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em sua residência, em Brasília. O encontro foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no início do mês.

O encontro acontece em meio a expectativas para a definição da chapa majoritária que disputará o Senado pelo estado no ano que vem, que tende a ter uma das vagas ocupadas pelo vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ).

A autorização para o encontro foi concedida por Moraes no último dia 10, após a protocolação do pedido pela defesa do ex-mandatário, e acontece mediante o cumprimento de determinações legais fixadas pelo magistrado, como a realização de revistas no interior dos carros e porta-malas dos veículos usados para o deslocamento ao local.

O encontro, por sua vez, acontece no desenrolar das discussões sobre a definição do cenário eleitoral em SC para as eleições do ano que vem. Entre aliados, a candidatura de Carlos Bolsonaro ao Senado é dada como certa, em meio a acenos e movimentos de aproximação do vereador com o estado nos últimos meses. Em disputa, resta, então, a vaga que fará parte da composição junto ao filho do ex-presidente.

A escolha do segundo nome é vista internamente como prerrogativa do governador, que deverá concorrer à reeleição no ano que vem. No passado, ele expressou preferência pela deputada federal Caroline de Toni (PL-SC). Na semana passada, a parlamentar publicou um vídeo dando boas-vindas a Carlos no estado:

— Eu quero te dizer que estou aqui graças ao seu pai, e gratidão é uma coisa que se aprende em casa e de que tem caráter, e eu tenho para reconhecer que, se não fosse Bolsonaro, eu não seria deputada federal. Claro que, tendo a oportunidade de me eleger, eu pude demonstrar trabalho e buscar a reeleição, mas lá atrás ele acreditou em mim. É por isso que eu digo que você é bem-vindo em Santa Catarina.

Aliados, no entanto, também têm considerado provável o apoio à reeleição do senador Espiridião Amin (PP), em função da aliança entre o PP e o Jorginho no estado. Ambos os parlamentares visitaram Bolsonaro em sua residência nas últimas semanas, também mediante à autorização de Moraes, assim como Jorginho. A escolha entre os dois também deixa de fora o nome da deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC), que também manifestou interesse em disputar o Senado no ano que vem.

Veja também