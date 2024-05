A- A+

Visita Jornalista Marcelo Tognozzi visita instalações da Folha de Pernambuco O convidado foi recebido pelo presidente do Grupo EQM e fundador do jornal, Eduardo de Queiroz Monteiro

O jornalista Marcelo Tognozzi visitou, na tarde desta sexta-feira (24), as instalações da Folha de Pernambuco. Ele foi recebido pelo presidente do Grupo EQM e fundador do jornal, Eduardo de Queiroz Monteiro. Tognozzi conheceu a diretoria, a redação e o parque gráfico da Folha e, durante o encontro, falou sobre a vivência no jornalismo e o lançamento do seu livro “Ninguém Segura Esse Monstro”.

Também estiveram presentes, o diretor executivo da Folha, Paulo Pugliesi; a diretora administrativa do jornal, Mariana Costa; a gerente administrativa da Folha de Pernambuco, Ivone Palácio; o assessor especial da Presidência do Grupo EQM, Joni Ramos; a gerente de jornalismo da Rádio Folha FM 96,7, Marise Rodrigues; a editora de Política e Economia do jornal, Carol Brito; a colunista da Folha, Betânia Santana; o jornalista Magno Martins, e o comunicador e radialista Tarcísio Regueira (Bocão).

O fundador da Folha, Eduardo de Queiroz Monteiro, agradeceu a visita, fez elogios à atuação de Tognozzi e disse que a presença dele ilustra o jornal. “Esse cara (Marcelo) é diferente, eu sou entusiasta dele”, comentou.

Na visita, Tognozzi anunciou o lançamento do seu livro “Ninguém Segura Esse Monstro”, previsto para o segundo semestre deste ano. A obra conta com 100 artigos feitos por ele nos últimos cinco anos, a partir de 2018.

“O livro dá uma perspectiva interessante do tempo e da política, porque nesse período eu morei na Espanha, estava fazendo uma pós-graduação, então eu conto coisas também da Espanha. Acompanhei todo o processo de movimentação política de lá, o ressurgimento da direita na Espanha, na primeira eleição, eles perderam. Eu acompanhei a eleição bem de perto. Também acompanhei todo o processo de Bolsonaro”, explicou.



Ele também é autor dos livros “Vote Certo, a eleição sem complicação” e “Manual da Campanha Digital: como conquistar votos, mobilizar seus apoiadores e infernizar seus adversários”. É co-autor dos livros "Políticos ao Entardecer", "Marketing Político em Tempos Modernos" e "Junho de 2013: A Sociedade Enfrenta o Estado".

Veja também

política STF mantém aposentadoria compulsória de desembargadora que soltou filho acusado de tráfico