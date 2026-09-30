Jornalistas apontam eleição imprevisível e investimento de bets em Flávio

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Faltando cinco dias para o primeiro turno, jornalistas da mídia nacional participaram do podcast "Direto de Brasília", apresentado por Magno Martins, para avaliar o atual quadro. Definida como uma eleição imprevisível, a disputa presidencial tem sido influenciada por diversos fatores, entre eles a proibição das bets. O jornalista José Maria Trindade, da rádio Jovem Pan, denunciou que a medida foi tomada após o presidente Lula (PT) ter descoberto que as casas de apostas on-line estavam apoiando e financiando seu principal adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL).

“Acho absurda a liberação das bets, mas a coisa é complexa. Se proibir, vai para a ilegalidade e pode ser operado de qualquer país, o que já está sendo. Jogá-las na ilegalidade é perder totalmente o controle. Elas provocaram uma epidemia nacional muito grave, várias famílias estão sofrendo com isso. Por outro lado, o bastidor disso é que não é só a questão do voto. O grupo do Lula descobriu que as bets estão investindo alto em Flávio, então é uma réplica que eles estão dando nesse poder econômico, que é muito mais forte que o do Banco Master”, denunciou José Maria.

O jornalista Rodolfo Lago, do jornal Correio da Manhã, considerou que as contestações das empresas nesse momento são legítimas, pois a medida provisória do governo acaba trazendo insegurança jurídica por sua duração inicial de 120 dias. “Não há dúvida da insegurança jurídica provocada por essa decisão ter sido tomada por medida provisória. O problema jurídico já está provocando. São legítimas as contestações que estão fazendo, afinal essas bets receberam outorga para operar, e não poderia ter sido rompido desse jeito. Até que ponto isso vai ter efeito político e eleitoral nesse momento, a poucos dias da eleição, não sei”, colocou.

Para Marcelo Tognozzi, do Poder360, a proibição não combateu o real problema, que é a questão do vício nas apostas. “As pessoas já estão jogando nas bets internacionais ilegais, por meio de VPN, onde passa o cartão e um abraço. E o pior é que não vai um tostão para o governo, vai direto para outros países que estão operando esse jogo, que é um transtorno completo”, colocou. “Mas havia uma outorga, o sujeito pagou R$ 30 milhões para fazer uma bet que estava legalizada, que o governo autorizou, em que se tem um contrato que de repente é quebrado. Isso vai repercutir em outras coisas”, completou Tognozzi.

Sobre a disputa eleitoral, Rudolfo Lago apontou que é a mais imprevisível da história. “Não é possível ter muita certeza sobre o que vai acontecer num eventual segundo turno. Dessa vez o presidente Lula só tem adversários do campo conservador. Em 2022, havia adversários do campo mais do centro, como Simone Tebet pelo MDB e Ciro Gomes pelo PDT, que acabaram tendo alguma influência. Agora temos um cenário um pouco diferente, o que em tese favorece o Flávio no segundo turno. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Imaginar que pessoas se movem somente por razões ideológicas é um erro. As motivações muitas vezes são outras. Não dá para cravar nada. Estamos numa situação curiosa, porque pode acontecer de tudo nessa polarização exacerbada”, ponderou Lago.

“É uma eleição muito apertada. Temos um fator importante que é a eleição de Minas Gerais, onde o desempenho de Flávio melhorou muito, onde tem puxadores de voto como o deputado Nikolas Ferreira (PL), que calcula se reeleger com dois milhões de votos, e o senador Cleitinho (Republicanos), que está na frente para governador. E tem a questão da abstenção, que tem tendência de aumentar por conta da meteorologia. Vai chover demais em tudo que é lugar, especialmente no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, onde tem mais votos, onde o eleitor tem dificuldade de sair de casa, já que nem todo mundo vota perto. Será uma eleição disputadíssima, porém acho que esses fatores podem mudar a dinâmica no domingo”, ressaltou Marcelo Tognozzi.

José Maria Trindade avalia que será “emoção até o último minuto”. “A temperatura da política subiu muito nos últimos dias. A pesquisa mostra o vai-e-vem em vários setores, com Flávio e Lula empatados em todos os quesitos, seja no mais detestado e no mais amado, na possibilidade de votos novos e na possibilidade de votar não. Ou seja, ninguém sabe quem será o próximo presidente. Estamos nas mãos dos indecisos. Eles que vão definir, de um lado ou de outro. Muito parecido com o que acontece nos últimos anos. Esta polarização é muito comum nas últimas eleições, a divisão é uma marca da política brasileira, não tem jeito. As pesquisas mostram exatamente esse quadro, de muita emoção até o último momento”, cravou Trindade.

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