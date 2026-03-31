A- A+

Política José Carlos Aleluia no podcast "Direto de Brasília" desta terça (31) Na pauta, o pré-candidato a governador da Bahia pelo Novo vai falar sobre as eleições e os desdobramentos dos escândalos envolvendo o Banco Master e o INSS

Pré-candidato a governador da Bahia pelo Novo, o ex-deputado federal José Carlos Aleluia é o convidado do meu podcast em parceria com a Folha de Pernambuco, o "Direto de Brasília", desta terça-feira (31). Na pauta, as eleições, os desdobramentos dos escândalos envolvendo o Banco Master e o INSS, o suposto envolvimento do PT baiano com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, e a possível candidatura ao Planalto do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo.

Engenheiro eletricista formado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Aleluia tem longa trajetória na política nacional. Foi deputado federal por diversos mandatos e teve atuação destacada nas áreas de infraestrutura e energia, tendo presidido a Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados.

Nos últimos meses, Aleluia tem intensificado a agenda política na Bahia, articulando sua pré-candidatura ao governo estadual e defendendo pautas ligadas à gestão fiscal, eficiência administrativa e fortalecimento da iniciativa privada. No partido Novo, também acompanha o debate sobre a possibilidade de candidatura própria à Presidência da República.

O "Direto de Brasília" vai ao ar das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, e também em cerca de 165 emissoras de rádio no Nordeste. Retransmitem o programa a Gazeta News (Grupo Collor) em Alagoas; a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras na Paraíba; a Mais-TV (sob o comando do jornalista Heron Cid); a Rede ANC, no Ceará, com mais de 50 emissoras; e a LW TV, de Arcoverde.

Os parceiros neste projeto são: Grupo Ferreira de Santa Cruz do Capibaribe, Autoviação Progresso, Grupo Antonio Ferreira Souza, Água Santa Joana, Faculdade Vale do Pajeú e o grupo Grau Técnico.

Veja também