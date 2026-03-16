José Dirceu confirma pré-candidatura a deputado federal por SP

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Ministro da Casa Civil no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), José Dirceu confirmou a pré-candidatura a deputado federal em São Paulo.



Em entrevista ao Poder360, durante a festa em comemoração aos seus 80 anos, o petista disse que a decisão de concorrer foi tomada após convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

— Sou pré-candidato, a pedido e a convite do presidente Lula. Voltei para o Diretório Nacional e já estou fazendo pré-campanha dentro da lei e das resoluções do TSE — destacou.

Um dos principais nomes do PT, o ex-ministro afirmou que pretende contribuir com a agenda do governo federal e com a articulação política no Congresso.

Em discurso durante o evento, o petista defendeu reformas no sistema tributário brasileiro, com a taxação de grandes fortunas e renda elevada, disse que a soberania do país está "ameaçada" e indicou que um retorno do bolsonarismo ao poder poderia levar à reversão de políticas sociais.





— O que eles pretendem para o Brasil? Privatizar a Previdência, a Petrobras, os bancos públicos, o BNDES, desvincular o salário mínimo da economia e tirar recursos da saúde e da educação — disse.

Dirceu está afastado da Câmara dos Deputados há 20 anos, cassado por conta do mensalão. Em maio do ano passado, O GLOBO mostrou que, embora não tivesse assumido publicamente, Dirceu já cogitava um retorno à Casa legislativa. Na época, candidatura já contava com o incentivo do próprio Lula, mas despertava dúvidas entre petistas — além de dar munição a opositores pela imagem relacionada às condenações, haveria o diagnóstico em parte do partido de que a postulação seria mais uma reverência interna do que uma estratégia eleitoral eficaz.

Em fevereiro deste ano, Dirceu disse a jornalistas que poderia "contribuir" com a sua experiência política ao se candidatar à Câmara.

— Há um apelo do presidente Lula para que eu passe à direção do PT e à Câmara. Eu acredito que eu posso contribuir com a minha experiência, que já fui deputado estadual, governador, ministro, presidi o PT, vim da luta lá atrás, na década de 1960. E posso contribuir com São Paulo, sendo deputado por São Paulo, e também com o governo do presidente Lula, trabalhando pela reeleição dele — disse, na ocasião.

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