ENTREVISTA

José Dirceu diz que Bolsonaro "não tem condições de ir para a prisão comum"

Ex-ministro, que pretende se candidatar a deputado estadual por SP em 2026, também elogiou habilidade política de Valdemar Costa Neto

José Dirceu já dividiu cela com Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL José Dirceu já dividiu cela com Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL  - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu (PT) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por liderar a trama golpista, "não tem condições de ir para a prisão comum". Ele também avalia que Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, é "um dos quadros da direita brasileira mais qualificados".

Em entrevista à BBC Brasil publicada nesta segunda-feira, 6, Dirceu disse que não acredita na possibilidade de Bolsonaro ser enviado a um presídio comum como o Complexo Penitenciário da Papuda. "Acho muito improvável que se possa colocar presos vulneráveis no sistema penitenciário que é controlado pelo crime organizado. As condições são péssimas", afirmou.

Atualmente, o ex-presidente está em prisão domiciliar por ter violado cautelares em investigação por coação e ainda pode apresentar recursos contra sua condenação criminal. Na avaliação de José Dirceu, que já ficou preso cinco vezes ao longo de seus quase 80 anos, o estado de saúde e o perfil emocional de Bolsonaro o impedem de cumprir pena no sistema carcerário: "Me parece que ele é uma pessoa psicossomática, que vai acelerando, muito instável. Não é uma pessoa que tem autocontrole".

O petista comparou a situação ao caso do também ex-presidente Fernando Collor, condenado por corrupção e em prisão domiciliar, mas relembrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpriu pena em uma unidade prisional. "Não foi assim com o presidente Lula, né? Ele foi preso. É verdade que era uma prisão da Polícia Federal", observou.

Dirceu criticou políticos que pedem redução de penas aos condenados pelos atos de 8 de Janeiro. "Esses que estão falando em diminuir as penas agora, nos últimos dez anos eles aumentaram as penas para tudo no Brasil, sem condições do sistema penitenciário receber (esses presos)", disse. O relator do chamado "PL da Dosimetria", Paulinho da Força (Solidariedade-SP), estima que o projeto possa reduzir a pena de Bolsonaro "entre sete a 11 anos". Mesmo assim, bolsonaristas insistem em uma proposta de anistia para perdoar os crimes.

Durante a entrevista, o ex-ministro relembrou a convivência com Valdemar Costa Neto. Os dois foram aliados nas articulações pela eleição de Lula em 2002 e, depois, dividiram cela quando presos pelo mensalão. "Valdemar é o político mais hábil que tem na direita, porque ele construiu um partido que tem 92 deputados e elegeu o presidente da República. Então, não pode subestimar", afirmou, acrescentando que Valdemar é "um dos quadros da direita brasileira mais qualificados".

José Dirceu pretende disputar pela quarta vez uma vaga de deputado federal por São Paulo, em 2026. Segundo ele, a candidatura atende a um pedido direto de Lula e será uma forma de "reparação" após as prisões que considera injustas, nos casos do mensalão e da Lava Jato.
 

