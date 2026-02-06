A- A+

ELEIÇÕES 2026 José Dirceu engrossa coro por Haddad candidato em SP e defende Alckmin para vice de Lula Ex-ministro disse acreditar que pode 'contribuir' com experiência como deputado federal pelo estado

Ministro da Casa Civil no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), José Dirceu reforçou a pressão para que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, seja candidato ao governo ou ao Senado por São Paulo. Durante evento de 46º aniversário do Partido dos Trabalhadores, em Salvador (BA), nesta quinta-feira, ele defendeu que Geraldo Alckmin (PSB) componha novamente a chapa de Lula como vice-presidente.

Dirceu afirmou que, sem Alckmin no pleito do estado, a presença de Haddad "é mais que necessária".

— Eu defendo há muito tempo que ele [Haddad] seja o nosso candidato, já que o Geraldo Alckmin, no meu entendimento, deve continuar como vice-presidente. Porque isso foi um pacto político, uma espécie de um contrato que nós assinamos com a sociedade brasileira, que a aliança entre o Lula e o Alckmin criaria as condições para nós vencermos a eleição — afirmou, em referência a 2022.

Dirceu está afastado da Câmara dos Deputados há 20 anos, cassado por conta do mensalão. Em maio do ano passado, O Globo mostrou que, embora não tivesse assumido publicamente, Dirceu já cogitava um retorno à Casa legislativa. Na época, candidatura já contava com o incentivo do próprio Lula, mas despertava dúvidas entre petistas — além de dar munição a opositores pela imagem relacionada às condenações, haveria o diagnóstico em parte do partido de que a postulação seria mais uma reverência interna do que uma estratégia eleitoral eficaz.

Aos jornalistas, Dirceu argumentou que "pode contribuir" com a experiência política ao se candidatar a deputado federal por São Paulo em 2026.





— Há um apelo do presidente Lula para que eu passe à direção do PT e à Câmara. Eu acredito que eu posso contribuir com a minha experiência, que já fui deputado estadual, governador, ministro, presidi o PT, vim da luta lá atrás, na década de 1960. E posso contribuir com São Paulo, sendo deputado por São Paulo, e também com o governo do presidente Lula, trabalhando pela reeleição dele — disse.

Pressão sobre Haddad

O próprio Lula afirmou nesta quinta que Geraldo Alckmin, Fernando Haddad ou a ministra do Planejamento, Simone Tebet, podem ser candidatos ao governo de São Paulo. Lula aumentou a pressão sobre Haddad ao dizer que ele e Alckmin sabem que "têm um papel a cumprir". O presidente cogita excluir o atual vice da chapa em meio à busca por dobradinha com MDB ao Planalto.

O ministro da Fazenda tem dito publicamente que não quer ser candidato neste ano, mas é instado por correligionários a disputar as eleições em São Paulo. A preocupação do PT é evitar que o candidato de oposição a Lula na corrida ao Planalto abra uma grande vantagem sobre o petista no estado, o que, segundo essa avaliação, poderia ocorrer se o palanque estadual não for forte.

Nesse contexto, é lembrado o papel de Haddad em 2022, quando o petista levou a eleição contra o governador Tarcísio de Freitas ao segundo turno e contribuiu para que o então presidente Jair Bolsonaro não se distanciasse tanto de Lula, que chegou a ser mais votado que o adversário na capital do estado. Na ocasião, Haddad perdeu para o bolsonarista Tarcísio de Freitas por uma diferença de 2,4 milhões de votos, ou 55,34% a 44,66% dos votos válidos.

— Nós temos muito voto em São Paulo e temos condições de ganhar as eleições em São Paulo. Eu ainda não conversei com o Haddad, ainda não conversei com o Alckmin, mas eles sabem que têm um papel para cumprir em São Paulo, eles sabem. A Simone (Tebet) também tem um papel para cumprir, também não conversei com ela — disse Lula em entrevista ao Portal UOL.

No caso de Tebet, o cenário mais provável é que a ministra deixe o MDB para disputar o Senado por São Paulo, uma vez que o diretório paulista do partido é próximo ao bolsonarismo e deve apoiar o candidato do atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ela tem convite para se filiar ao PSB.

— Acho que a gente pode ganhar as eleições (para o governo estadual) em São Paulo se a gente escolher um candidato a governador, o Alckmin ou o Haddad, a Simone Tebet. Nós vamos ganhar aquelas eleições em São Paulo, porque é o seguinte: quem é que fez mais política social? Quero comparar com os governadores — disse Lula.

Articulação do PT

Como mostrou O Globo, um grupo do PT encarregado por Lula de articular sua reeleição pretende fazer uma ofensiva para incluir o MDB na chapa que será levada às urnas em outubro. O principal trunfo a ser oferecido ao partido é o posto de vice, o que deslocaria Alckmin para a disputa eleitoral de São Paulo. Atualmente, a legenda ocupa três ministérios no governo, mas a cúpula emedebista resiste a um alinhamento eleitoral.

Caso um acordo vingue, os citados para eventualmente ocupar o posto de vice de Lula são Renan Filho e o governador Pará, Helder Barbalho. Ambos têm, no momento, planos de disputar a eleição em seus estados, concorrendo ao governo e ao Senado, respectivamente.

A história do MDB sempre foi marcada por divisões regionais. Mesmo quando a legenda formalizou as alianças com Dilma Rousseff em 2010 e 2014 com a indicação de Michel Temer para vice, houve dissidências em estados como o Rio Grande do Sul.

Por isso, a cúpula do PT sabe que seria impossível contar com o apoio integral do partido e tenta construir uma aliança formal no plano nacional que garanta o tempo de televisão para o petista, mas com liberação dos diretórios estaduais.

Haddad também têm sido pressionado por ministros petistas, como Camilo Santana (Educação) e Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), a ser candidato em outubro. Santana disse em entrevista ao Globo que o colega de Esplanada não pode se "dar ao luxo" de tomar decisões individuais. Haddad tem resistido e afirma que prefere participar da coordenação da campanha à reeleição e, nesta semana, disse que nas conversas com Lula sobre o assunto "resta saber quem vai convencer quem".

— Estou conversando com o presidente sobre isso. Vamos ver quem convence quem.

O presidente também voltou a defender que o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) seja candidato ao governo de Minas Gerais. O ex-presidente do Senado está reticente em entrar na disputa e provavelmente teria de trocar de partido para ser o candidato de Lula ao governo mineiro, uma vez que a sigla de Kassab no estado filiou neste ano o vice-governador Matheus Simões, aliado de Romeu Zema (Novo) e possível candidato à sucessão no estado.

— Ainda não desisti de você, viu, Pacheco. Vamos ter uma conversa e acho que você pode ser o futuro governador de Minas Gerais — afirmou o presidente.

Veja também