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Diagnóstico José Dirceu recebe diagnóstico de linfoma após internação em SP Hospital Sírio-Libanês informou que ex-ministro está 'em boas condições clínicas e permanecerá internado para iniciar o tratamento específico'

O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu recebeu um diagnóstico de linfoma (o cancêr no sistema linfático), apos uma internação no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A instituição informou, por meio de nota, que Dirceu foi internado em 10 de maio para a realização de exames gerais e, então, recebeu o diagnóstico.

Ele seguirá hospitalizado para iniciar o tratamento específico. A insitituição ainda informou que o ex-ministro está "em boas condições clínicas e permanecerá internado para iniciar o tratamento específico". Ele tem 80 anos.

Neste momento, o paciente está aos cuidados de Raul Cutait, de Roberto Kalil e de Celso Arrais.

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