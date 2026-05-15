Diagnóstico
José Dirceu recebe diagnóstico de linfoma após internação em SP
Hospital Sírio-Libanês informou que ex-ministro está 'em boas condições clínicas e permanecerá internado para iniciar o tratamento específico'
O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu recebeu um diagnóstico de linfoma (o cancêr no sistema linfático), apos uma internação no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A instituição informou, por meio de nota, que Dirceu foi internado em 10 de maio para a realização de exames gerais e, então, recebeu o diagnóstico.
Ele seguirá hospitalizado para iniciar o tratamento específico. A insitituição ainda informou que o ex-ministro está "em boas condições clínicas e permanecerá internado para iniciar o tratamento específico". Ele tem 80 anos.
Leia também
• Flávio não é líder nacional nem tem vida própria, é delegado de Jair Bolsonaro, diz José Dirceu
• José Dirceu confirma pré-candidatura a deputado federal por SP
• Quem é o novo advogado de Daniel Vorcaro, que já defendeu José Dirceu e Walter Braga Netto
Neste momento, o paciente está aos cuidados de Raul Cutait, de Roberto Kalil e de Celso Arrais.