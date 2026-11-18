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PLP José Guimarães: Aprovação do PLP do ajuste foi uma vitória extraordinária do País Segundo o ministro, a ideia é só votar o texto na Câmara sob a presidência do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), que está em viagem internacional e volta ao Brasil na manhã desta quinta-feira, 19

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), José Guimarães, disse nesta quarta-feira, 18, que a votação do projeto de lei complementar do ajuste fiscal (PLP 299/2026) foi "uma vitória extraordinária" do País e do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o ministro, a ideia é só votar o texto na Câmara sob a presidência do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), que está em viagem internacional e volta ao Brasil na manhã desta quinta-feira, 19, já na véspera do feriado da Consciência Negra.

Guimarães ressaltou a rejeição do destaque do senador Rogério Marinho (PL-RN), que foi derrotado pelo plenário, e que, segundo o ministro, trazia a tese do tesouraço de Flávio Bolsonaro (PL).

"Nossa responsabilidade agora é levar o texto do Senado, tal como foi aprovado para a Câmara. Hoje [quarta-feira] mesmo eu conversei com o presidente Hugo Motta, ele volta amanhã e ele está resolvendo, faz o calendário e, no máximo, até terça-feira nós votaremos na Câmara dos Deputados", anunciou. "O compromisso dos líderes, o compromisso do presidente Hugo Motta é vamos ratificar e aprovar o mesmo conteúdo que saiu do Senado Federal".

O ministro ainda sustentou que os instrumentos do projeto preservam o essencial - os investimentos sociais do governo que foram compromissos de campanha. "Esses projetos não mexem em nenhum desses compromissos, é bom que se diga. Por isso que nós tivemos uma votação espetacular no Senado e ganhamos vários votos."

Ele ainda fez menção às divergências dentro do campo da esquerda, dizendo que as falas e os questionamentos internos e do próprio PT foram legítimos e naturais. "Nós, evidentemente, não temos 47 senadores do governo, mas acho que esse trabalho é o trabalho do partido, esse arquivo, esse trabalho com diálogo e construção que eu estou até bem cansado, mas valeu muito essa vitória do nosso governo."

Questionado se o projeto é suficiente para sinalizar ao mercado uma responsabilidade fiscal, ele respondeu: "Eu não sei o que é que precisa ser feito mais para o mercado". "O projeto sinaliza responsabilidade fiscal mantendo a nossa responsabilidade social Veja bem, toda vida que a gente encaminha uma medida para cá Congresso, o mercado sempre é mais. O governo não vai ficar governando por função dos interesses do mercado, tem que governar por função dos interesses do Brasil e foi isso que nós fizemos", disse.

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