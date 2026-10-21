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senador José Medeiros: Áudio do 'eleitor que bebe detergente' foi tirado de contexto Em maio, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinar o recolhimento de produtos da Ypê, políticos bolsonaristas incentivaram nas redes sociais o uso de itens da marca

Treze anos depois, o eleitor brasileiro segue com os mesmos anseios que manifestou nas Jornadas de Junho de 2013, avaliou o senador eleito pelo Mato Grosso, José Medeiros (PL), em entrevista ao Estadão.

Para Medeiros, embora conhecidas há mais de uma década, as vontades do eleitor não foram compreendidas nem atendidas pela "política tradicional", que "preferiu remar contra a maré".

"O tecido político não entendeu a ascensão de Bolsonaro em 2018. Achou que era catapora, que dá e passa. Pode passar Bolsonaro, Lula e outros, mas (o anseio de) 2013 veio para ficar", disse o deputado federal.

A campanha de Medeiros foi marcada pela divulgação de um áudio em que ele diz que seu eleitor "ora para alienígena e bebe detergente". Segundo o senador eleito, a gravação foi enviada ao prefeito de Diamantino, Chico Mendes, irmão de Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele diz que o material que veio à público está editado e fora de contexto. "Eles tinham uma candidata aqui e queriam meu apoio. Eu disse que não poderia. Falei que meu eleitor é 'pau de dar em doido', é mais doido que eu, que não aceitaria isso. Era uma explicação. Mas quando você recorta e põe só um pedaço, fica muito feio".

Em maio, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinar o recolhimento de produtos da Ypê, políticos bolsonaristas incentivaram nas redes sociais o uso de itens da marca. Em um vídeo viral, um homem bebeu um líquido dentro de uma embalagem de detergente. Depois, ele foi identificado como Leonardo Rodrigues, de 43 anos, morador de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Em entrevista ao portal Campo Grande News, ele afirmou que se tratava de uma "brincadeira". "Usei um frasco vazio e coloquei iogurte de coco. Não tinha nada de detergente, não tinha consumo de produto de limpeza. Foi só uma encenação", disse.

Medeiros lamentou o vazamento do áudio, que atribui ao ministro Gilmar Mendes, mas disse o eleitor "o absolveu" com a eleição a senador. O decano do Supremo foi procurado, mas não respondeu.

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