Entrevista José Mucio no podcast "Direto de Brasília" desta terça-feira (30) Ministro da Defesa vai expor a sua opinião sobre uma das pautas mais polêmicas que tramitam no Congresso Nacional atualmente, o PL da Anistia, agora rebatizado como PL da Dosimetria

O ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, é o convidado do meu podcast em parceria com a Folha de Pernambuco, o "Direto de Brasília", desta terça-feira (30). Entre os assuntos abordados na entrevista, Mucio vai expor a sua opinião sobre uma das pautas mais polêmicas que tramitam no Congresso Nacional atualmente, o PL da Anistia, agora rebatizado como PL da Dosimetria.

Em entrevista recente, o ministro acredita que o Projeto de Lei será uma oportunidade para fazer justiça, mas que é preciso trazer o Supremo Tribunal Federal (STF) para a conversa. De acordo com Mucio, é preciso respeitar as penas impostas pela 1ª Turma do STF, que teria condenado o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos e três meses de prisão. Segundo a nova proposta em tramitação, a pena poderia ser reduzida a um ano e sete meses em regime domiciliar.

Engenheiro civil formado pela Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco, José Mucio cumpriu mandatos eletivos como prefeito de Rio Formoso (1982 a 1983) e deputado federal (1991 a 2011). Entre as principais atividades parlamentares, foi presidente nacional do PFL (1992 a 1993); líder do PTB na Câmara dos Deputados; e líder do Governo, de 7 de março de 2007 a 30 de novembro de 2007.

Na carreira pública, ele foi presidente da Companhia Energética de Pernambuco (Celpe), secretário dos Transportes, Comunicações e Energia do Estado de Pernambuco, secretário municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente de Recife, ministro de Estado Chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, ministro do Tribunal de Contas da União e presidente do TCU.

O podcast "Direto de Brasília" vai ao ar nesta terça-feira (30), das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog.

