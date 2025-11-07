A- A+

Política José Roberto Arruda no podcast da próxima terça (11) O ex-governador do Distrito Federal será o entrevistado da semana no "Direto de Brasília", apresentado por Magno Martins

O ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda (PL-DF) confirmou sua presença no meu podcast "Direto de Brasília", da próxima terça-feira (11). Recentemente, o ex-gestor anunciou que disputará novamente o governo do Distrito Federal. Na pauta, após 15 anos fora da vida pública, Arruda falará sobre seus planos para 2026 e o que fez no período em que esteve afastado da política.

Servidor de carreira, Arruda ascendeu a postos de chefia na administração antes de ingressar na política do Distrito Federal. Foi eleito senador, deputado federal e governador do DF. A vida política de Arruda foi tumultuada pela renúncia, em 2001, após o escândalo de adulteração do painel de votação do Senado, quando atuou ao lado de Antônio Carlos Magalhães, e, em 2010, pela descoberta de um grande esquema de corrupção no governo do Distrito Federal, conhecido como Mensalão do DEM.

No decorrer das investigações, Arruda foi preso preventivamente, tornando-se o primeiro governador do Brasil a ser encarcerado durante o mandato. Ele também foi acusado de participar de um esquema de propina de R$ 900 milhões na obra do Estádio Mané Garrincha para a Copa do Mundo FIFA de 2014.

Arruda afirmou que está "totalmente elegível" e adiantou que já iniciou conversas com lideranças políticas para formar sua chapa. "Eu converso com todo mundo, sou do diálogo. A política é a arte do diálogo. Eu não gosto de construir muros, gosto de construir pontes", afirmou o ex-governador.

O "Direto de Brasília", em parceria com a Folha de Pernambuco, vai ao ar na próxima terça-feira (11), das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, além de cerca de 165 emissoras de rádio no Nordeste.

