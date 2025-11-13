A- A+

Política José Roberto Arruda: "Querem ganhar no tapetão e evitar que eu concorra" Ex-governador do Distrito Federal, atualmente sem partido, luta para voltar a encarar as urnas no ano que vem

Ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, atualmente sem partido, luta para voltar a encarar as urnas no ano que vem. Bem colocado em pesquisas de intenção de voto, ele acusou adversários de mentirem para tentar barrar sua candidatura. A metralhadora teve endereço certo: o governador Ibaneis Rocha (MDB), a quem sugeriu “coisas estranhas” na gestão.

O senhor tem pontuado bem nas pesquisas, mas seus adversários a todo momento dizem que não poderá ser candidato pela legislação. Como fica isso?

É exatamente por causa da mudança da lei que eu posso ser candidato. A lei votada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula (PT) diz que os oito anos de inelegibilidade começam a contar na decisão do segundo grau, que no meu caso foi em 2014. Então na verdade eu estou há 15 anos fora. Pela lei anterior, os oito anos sequer que teriam começado a contar, isso foge de qualquer razoabilidade. Os adversários que não gostam muito da concorrência e estão tentando vender a tese de que não posso. Acho que eles querem ganhar por W.O., no tapetão, querem evitar que eu possa concorrer, mas a lei me dá total garantia e estou andando pela cidade.

O senhor também ficou esse tempo todo fora respondendo a processo, né? Como é que está esse processo hoje?

As ações penais todas acabaram, restam as de improbidade, que usam as mesmas provas já anuladas na ação penal. Deverão ser anuladas também. Mas independente dessa anulação, a lei aprovada pelo Congresso diz que os oito anos começaram a contar em 2014, portanto de qualquer maneira, eu já estou liberado.

Aquele vídeo em que o senhor aparecia recebendo uma quantia em dinheiro, foi armação de seus adversários?

Um episódio triste da minha vida. Antes mesmo de ser governador, eu fazia ações de Natal no final do ano, entregava cestas básicas, recebia várias doações. Numa dessas, um sujeito filmou maldosamente. Eu recebi R$ 20 mil, dois anos antes de ser governador, e registrei no Tribunal Regional Eleitoral, como manda a lei. Só que depois, no governo, contrariei os interesses desse grupo que ganhava muito dinheiro na área de informática. Cortei tudo, e eles apresentaram um vídeo como se fosse um ato de corrupção no meu governo. Não tinha nada a ver, nem era corrupção, nem era no meu governo, mas até provar que focinho de porco não é tomada eu levei 15 anos. só para você ter a ideia no meu processo sequer consta esse vídeo.

Pesou no processo judicial?

O Ministério Público nem botou o vídeo, porque se botasse ficaria clara a data e acabava o processo. Veja como é a maldade, foi uma tremenda armação, que me custou muito caro, 15 anos de vida pública. Custou muito também para a minha vida pessoal. Na política você encontra essas pessoas do mal, e na vida de um modo geral. Eu fui muito descuidado. Eu errei porque fui confiar em quem não merecia a confiança.

Se sente injustiçado?

Vou contar uma história. O Zico, na minha opinião, foi o maior jogador do futebol brasileiro depois de Pelé. Você acha justo lembrarem do Zico só pelo pênalti que ele perdeu na Copa de 1986? É o que acontece comigo. Eu perdi um pênalti, mas tenho uma carreira, fui secretário de obras, senador, fui líder do governo Fernando Henrique no Senado, fui o deputado federal proporcionalmente mais votado do país, e fui governador. Perdi um pênalti, mas o saldo é positivo. Ninguém é perfeito. Cometi erros, mas não sou rico, não tenho fazenda, não tenho mansão no lago. Fui virado de ponta-cabeça chacoalhada, investigado, não se encontrou nada contra mim. Acho que não é justo eu ficar 15 anos fora, independente do mérito do julgamento.

O senhor trocou farpas com o governador Ibaneis Rocha (MDB), que o chamou de ladrão. Essa será a tônica?

Eu não vou acusar ninguém, mas tem muita coisa estranha (no governo dele). Esse negócio do Banco de Brasília (BRB) comprar títulos podres do Banco Master tem um cheiro muito ruim, tanto que o Banco Central proibiu a incorporação. Mas ele já comprou títulos podres de um banco quebrado. Se tem alguma coisa a mais eu não sei, não posso provar. Mas, por exemplo, no meu governo a tarifa de ônibus era R$ 3, e eu não pagava subsídio para as empresas de ônibus. Hoje a tarifa é R$ 5 e o governo paga R$ 3 bilhões por ano de subsídio para as mesmas empresas, e elas contratam escritórios de advogados amigos do governador. Eu não quero acusar ninguém, mas é tudo muito estranho.

Mas aparentemente o governador tem boa aprovação nas pesquisas...

Olha, no Plano Piloto sim, mas nas cidades satélites não. Porque quem não tem um plano de saúde e tem que buscar um hospital público está sofrendo muito. As pessoas mais pobres estão sofrendo muito. E tem esse autoritarismo com que ele governa, essa forma coronelesca de levar a política. Eu sou proibido de falar nos órgãos que recebem publicidade do governo, isso é censura prévia. É inacreditável que esteja acontecendo no século 21 em plena capital do país. Ele está dando um tapa interessante no Plano Piloto, mas os viadutos que ele está construindo no Sudoeste estão demorando mais do que Juscelino Kubitschek demorou para construir Brasília. Então, é isso que a gente tem hoje. Se tivesse tudo bem, talvez eu não precisasse voltar, mas esse clamor pela minha volta parte das pessoas que estão desassistidas, inseguras, que não têm atendimento razoável na saúde.

Depois de 15 anos, qual visão ficou do seu governo?

Acho que o meu governo teve essa visão de olhar mais pelas pessoas mais necessitadas e pelas cidades satélites. Acho que esse legado ficou. Por outro lado, uma das razões de eu colocar a cara a tapa e ser candidato é porque quero defender o meu legado. Quero mostrar o que eu fiz e mostrar também que quem já fez pode fazer melhor. E passar a história a limpo.

Sua candidatura seria pelo PL?

Não, devo concorrer pelo PSD. Estou sem filiação partidária, mas recebi um convite do presidente Kassab. Recebi outros convites, do Aécio Neves e do Marconi Perillo para voltar para o PSDB, e do Avante também. Enfim, tem outros convites. Mas está tudo mais direcionado para eu ir para o PSD. Estou numa pré-campanha. A única coisa que que eu me impus é que não dá para ser candidato de mim mesmo.

E qual é sua avaliação hoje sobre o cenário político do Distrito Federal?

O atual governador já escalou o time dele. Indicou a vice (Celina Leão, do PP) para ser candidata ao governo, e já disse que daqui a quatro anos ele volta. Quer dizer, na cabeça dele, nos próximos 20 anos em Brasília é ele quem manda. Do outro lado, os partidos de esquerda se organizam e devem ter uma ou duas candidaturas, no caso o Leandro Grass (PT) e o Ricardo Capelli (PSB). Todas são candidaturas absolutamente legítimas e têm que ser respeitadas. Minha eventual candidatura é para resgatar o que deixei, o meu legado, e para construir uma Brasília melhor. Tenho uma visão crítica sobre o atual governo, acho que as coisas não estão bem, e resgatar isso é a missão que me imponho. Agora, só quero concorrer e que as pessoas decidam pelo voto.

Como avalia a polarização entre Lula e Bolsonaro (PL)?

Não é boa para o país. Porque você fica discutindo polarização, se é direita ou esquerda, e não tem um projeto de país. Você fica discutindo duas seitas, lulismo e bolsonarismo. Com todo respeito aos que pensam de uma maneira ou de outra, chegou a hora de cada um ter um projeto de país. Não vejo essa discussão, só se vê politicagem.

E qual seria sua preferência?

Sempre fui uma pessoa de centro-direita, um liberal, mas social-democrata. Eu quero discutir o futuro do Brasil e o futuro de Brasília. Gostaria muito que o Brasil tivesse uma economia liberal, um estado mais enxuto e tivesse responsabilidade fiscal, porque quando o governo gasta menos do que arrecada, ele produz menos déficit público, a economia cresce, gera mais empregos e juros baixos. Tudo melhora. Vivemos um momento em que o governo federal tem déficit público, o governo de Brasília também, já ultrapassou os limites da lei de responsabilidade fiscal, os limites prudenciais e esse déficit é muito ruim. Isso produz déficit, gera entraves para a economia produtiva, dificuldades para os projetos estruturantes da cidade, não pode pegar empréstimos, nada disso. Isso é muito ruim.

Assim como seu governo, a Lei da Ficha Limpa também completou 15 anos. Diria que ela melhorou a qualidade dos políticos, que era o objetivo inicial?

Acho que a Ficha Limpa cumpriu seu papel sim, mas não pode ter exagero. Veja bem, se você comete um homicídio, a pena máxima é de 30 anos. No Brasil não tem nem pena de morte nem prisão perpétua. Agora, se você é acusado de ter cometido uma irregularidade na administração pública, que é o meu caso, eu já estou há 15 anos fora. É razoável os oito anos da Lei da Ficha Limpa sequer começarem a contar? O que a lei diz é que a inelegibilidade era de oito anos, e o que a modificação da lei agora diz é que o prazo começa a contar da condenação do segundo grau, que já produz inelegibilidade. Então o choro é livre, mas eu estou elegível. E o recado que dou para o atual governador é: aceita que dói menos. Vamos concorrer nas urnas.

