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ex-presidente José Sarney é internado em São Luís com pneumonia; ex-presidente está estável Ex-presidente, de 96 anos, recebe tratamento com antimicrobianos venosos e respira sem auxílio de aparelhos; não há previsão de alta

O ex-presidente José Sarney foi internado neste domingo (13), em São Luís (MA), após apresentar um quadro de infecção respiratória, diagnosticado como pneumonia. Ele está no UDI Hospital, da Rede D'Or, onde permanece sob acompanhamento médico.

Segundo boletim divulgado pela unidade na noite deste domingo, Sarney está clinicamente estável, com a pressão arterial controlada e respirando em ar ambiente, sem necessidade de suporte de oxigênio. O tratamento inclui antimicrobianos administrados por via intravenosa. Até o momento, não há previsão de alta.

Ex-presidente agradece mensagens de apoio

Em publicação nas redes sociais, Sarney confirmou a internação para a realização de exames e o tratamento da pneumonia. O ex-presidente também afirmou estar estável e agradeceu as manifestações recebidas.

"Meu estado de saúde é estável e sigo sob acompanhamento médico. Agradeço, com carinho, todas as mensagens, orações e manifestações de amizade que tenho recebido", escreveu.

Veja:

O boletim médico é assinado pela equipe do UDI Hospital, unidade da Rede D'Or em São Luís.

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