A- A+

ex-presidente José Sarney volta a ser internado com pneumonia bacteriana; quadro do ex-presidente é estável Ele havia sido hospitalizado no dia 13 deste mês pelo mesmo problema de saúde e recebeu alta três dias depois, em 16 de setembro

O ex-presidente da República José Sarney, de 96 anos, voltou a ser internado nesta quinta-feira (24) para tratar um quadro de pneumonia bacteriana.

Ele está no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde passa por avaliação clínica e dá continuidade ao tratamento. Sarney havia sido internado no dia 13 deste mês pelo mesmo quadro e recebeu alta três dias depois, em 16 de setembro.

Nas redes sociais, o ex-presidente afirmou que iria a São Paulo para realizar um “check-up” após o quadro de pneumonia diagnosticado no dia 13. No vídeo, Sarney brincou que, aos 96 anos, “até unha encravada é grave”.

— Estou indo para São Paulo porque, depois da pneumonia que eu tive, eu tive necessidade de fazer um check-up para ver como é que estou, uma vez que, com 96 anos, o velhinho aqui tem que saber como é que a máquina está funcionando. E acho que, na minha idade, até unha encravada é grave, né? Eu espero que tudo corra muito bem e que em breve eu esteja de volta aqui ao Maranhão para participar do final das eleições que nós vamos ter aqui e que Roseana concorre com brilhantismo — disse.

Na legenda, agradeceu o carinho e as mensagens de preocupação e afirmou que logo voltaria à rotina.

Histórico de internação

Sarney havia sido internado no dia 13 após apresentar uma infecção respiratória, diagnosticada como pneumonia. Desta vez, o diagnóstico é de pneumonia bacteriana. Na primeira internação, o ex-presidente recebeu tratamento com antimicrobianos administrados por via intravenosa.

Durante os três dias no hospital, o ex-presidente se manteve estável, com a pressão arterial controlada e respirando sem necessidade de suporte de oxigênio. Na primeira alta, no dia 16, o boletim médico informou que Sarney seguiria recebendo os cuidados em casa, com acompanhamento ambulatorial.

No entanto, ele voltou a ser internado nesta quinta-feira (24). De acordo com o boletim médico divulgado às 22h30, Sarney segue estável e sob cuidados médicos.

Leia o boletim médico na íntegra

"O ex-presidente da República José Sarney encontra-se internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para avaliação clínica e continuidade do tratamento de um quadro de pneumonia bacteriana, inicialmente acompanhado em São Luís, no Maranhão.

O quadro clínico é estável e o paciente permanece sob os cuidados médicos coordenados pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho.

Dr. Luiz Francisco Cardoso - Diretor de Governança Clínica

Dr. Álvaro Sarkis - Diretor Clínico"

Veja também