Assédio Jovem confirma acusação contra ministro do STJ e faz relato detalhado do caso em depoimento ao CNJ Marco Buzzi vai responder a sindicância após filha de advogada o denunciar; magistrado se disse 'surpreendido com o teor das insinuações' e que elas 'não correspondem aos fatos'

Em depoimento prestado à corregedoria nacional de Justiça nesta quinta-feira (5), a jovem que apresentou uma denúncia de assédio contra o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Marco Buzzi confirmou a acusação e fez um relato detalhado dos fatos. Segundo O GLOBO apurou, o depoimento foi prestado de forma presencial e durou cerca de duas horas.

O GLOBO apurou que a mulher de 18 anos apresentou detalhes do caso. De acordo com relatos feitos por pessoas que acompanham a investigação, ela teria afirmado que decidiu denunciar em razão da confiança que ela e os pais depositavam no magistrado e descreveu como difícil o processo de rememorar os episódios de contato físico indevido.

Em denúncia ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e à Polícia Civil, Marco Buzzi foi acusado de assédio sexual por uma jovem de 18 anos. Segundo o relato, o episódio teria acontecido em 9 de janeiro em Balneário Camboriú (SC), quando a jovem, filha de um casal de amigos do magistrado, estava tomando banho de mar e ele teria tentado agarrá-la repetidas vezes.

A família teria deixado a casa do ministro imediatamente e registrado boletim de ocorrência em São Paulo.

Em resposta, Buzzi nega a acusação, afirmando em nota que foi “surpreendido com o teor das insinuações” e que elas “não correspondem aos fatos”. Uma sindicância foi aberta no STJ contra ele e, como mostrou o GLOBO, o ministro pediu licença médica por tempo indeterminado e está internado em um hospital de Brasília.

O caso também chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF), por causa do foro privilegiado do magistrado. O caso no STF vai ser relatado pelo ministro Nunes Marques.

A sindicância terá como objetivo reunir e analisar os documentos já formalizados em outras instâncias, como o boletim de ocorrência registrado pela família da denunciante e cópias de depoimentos prestados no âmbito do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A comissão também deverá examinar os elementos que já constam nos autos administrativos antes de qualquer deliberação sobre eventuais desdobramentos.

