Política Juiz manda leiloar apartamento de luxo onde Collor vive e cumpre pena por corrupção Ex-presidente está cumprindo prisão domiciliar na cobertura de 600 metros quadrados com vista para o mar de Maceió, piscina privativa, bar e quatro suítes

O apartamento de luxo em que o ex-presidente Fernando Collor de Melo mora e cumpre pena em Maceió (AL) deve ir para leilão por determinação da Justiça do Trabalho. A decisão é do juiz Nilton Beltrão de Albuquerque Junior, do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Alagoas.

A informação foi divulgada pelo Uol e confirmada por O GLOBO. De acordo com o TRT de Alagoas, o leilão está agendado para junho, mas a decisão ainda precisa ser confirmada pelo juiz da 3ª Vara.

Collor está atualmente cumprindo prisão domiciliar no apartamento de 600 metros quadrados com vista para o mar de Maceió, piscina privativa, bar e quatro suítes. De acordo com a Justiça do Trabalho de Alagoas, o apartamento foi avaliado em R$ 9 milhões no final de 2024.

Em 2023, o ex-presidente foi condenado pelo STF a 8 anos e 10 meses pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, por envolvimento em um esquema de corrupção na BR Distribuidora.

Ele começou a cumprir a pena no Presídio Baldomero Cavalcanti de Oliveira, em Maceió (AL), e depois conseguiu prisão domiciliar humanitária por idade avançada (75 anos) e comorbidades graves, que incluem doença de Parkinson, apneia do sono grave e transtorno afetivo bipolar.

No entanto, o juiz Nilton Beltrão de Albuquerque Junior determinou que esse imóvel em que ele cumpre a pena seja vendido em leilão por conta de uma dívida trabalhista.

De acordo com o portal Uol, a defesa de Collor alega que essa dívida já foi paga. Já a defesa da trabalhadora — uma jornalista que atuou na TV Gazeta, da qual Collor é dono — afirma que em 2019 houve um acordo para ela receber R$ 80 mil em salários atrasados, mas que os valores não foram pagos integralmente.

