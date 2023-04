Juíza determina arquivar denúncia de Gabriel Monteiro contra dono de reboques por falta de prova

A- A+

A juíza Simone de Araújo Rolim, da 29ª Vara Criminal do Rio, arquivou,por falta de provas, a denúncia do ex-vereador Gabriel Monteiro contra Jailson dos Santos Salazar, dono da JS Salazar, que administrava os pátios e reboques no Rio, por tentativa de suborno. O ex-parlamentar havia acusado em março do ano passado o empresário de tentar suborná-lo.

De acordo com a denúncia do ex-vereador, o empresário teria oferecido a ele R$ 200 mil para a paralisação das vistorias feitas durante seu mandato. Por conta da suspeita, na época a prefeitura chegou a rescindir o contrato com empresa de Salazar. Na mesma ocasião, o ex-vereador deu voz de prisão ao empresário e o caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca).

Na época, o juiz de plantão na Central de Audiência de Custódia, Rafael de Almeida Rezende, ao analisar a prisão em flagrante de Salazar destacou que "não se pode descartar a tese de flagrante preparado sustentada pela defesa". O magistrado pontuou ainda que a participação do vereador no episódio "sugere que a ação de Gabriel Monteiro tenha fins eleitoreiros".

Em abril, após reunião com o Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores do Rio — que apurava casos de quebra de decoro parlamentar — , o vereador Gabriel Monteiro afirmou à imprensa que já havia entregado ao Ministério Público do Rio (MPRJ) a íntegra das imagens em que relatava ter sido subornado pelo empresário. No entanto, a 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital informou que não havia as imagens.

