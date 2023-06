Juíza Gabriela Hardt deixa Lava-Jato; veja quem será o substituto

A- A+

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) confirmou nesta segunda-feira (19) a saída da juíza Gabriela Hardt da 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pelos casos da Operação Lava-Jato. A informação foi antecipada pela Folha de S.Paulo.

Hardt vai ser substituída pelo juiz federal Fábio Nunes de Martino, da 1ªVara Federal de Ponta Grossa. O substituto será Murilo Scremin Czezacki, da 2ª Vara Federal de Cascavel.

Sucessora do ex-juiz federal e hoje senador Sergio Moro, Hardt assumirá o lugar da juíza Graziela Soares na 3ª Turma Recursal do Paraná. Soares foi convocada para atuar como auxiliar da Corregedoria Regional da 4ª Região.

A magistrada havia pedido remoção da jurisdição em maio deste ano, mas teve a solicitação negada dias atrás. Hardt , que é substituta da Vara, entrou no posto após o titular Eduardo Appio ter entrado de férias e posteriormente ser afastado.

Na ocasião, Hardt tentou transferência para a Vara de Florianópolis, em Santa Catarina, mas um juiz com mais tempo de magistratura já tinha feito o mesmo pedido e foi escolhido para o posto, segundo a GloboNews.

Appio foi afastado de suas funções a partir de decisão em cima de representação protocolada pelo desembargador do TRF-4 Marcelo Malucelli. De acordo com o magistrado, ele teria efetuado uma ligação ao seu filho João Eduardo Barreto Malucelli, sócio de Sergio Moro e de sua mulher, a deputada federal Rosangela Moro (União-SP), em um escritório de advocacia.

O interlocutor, que supostamente seria Appio, teria telefonado por número bloqueado e se apresentado como Fernando Gonçalves Pinheiro. De acordo com a colunista Bela Megale, o laudo apresentado pela PF atesta que "a partir da comparação da voz do interlocutor da ligação suspeita com a voz do juiz federal Eduardo Fernando Appio" se corrobora "fortemente a hipótese" de que se trate do próprio magistrado.

