A- A+

política Julgamento Cláudio Castro: como governador e aliados celebraram absolvição pelo TRE-RJ Governador do Rio fez reunião para assistir à sessão do julgamento remotamente, ao lado do presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar. Vice e também réu, Thiago Pampolha não foi convidado

A última quinta-feira marcou um dia de festividades para a cúpula do poder fluminense, que terminou absolvida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) nas ações que pediam a cassação dos mandatos por abuso de poder político e econômico. Réus, o governador Cláudio Castro (PL) e o presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacellar (União), assistiram remotamente à sessão no Palácio das Laranjeiras.

Com o placar estabelecido em quatro votos a três e a manifestação pela absolvição, pessoas presente no evento afirmam que a reunião logo se tornou uma celebração. Além de Bacellar, também estiveram presentes na residência oficial do governador os secretários mais próximos do governador Bernardo Rossi (Ambiente), Rodrigo Abel (Gabinete), André Moura (Estado) e Adilson Faria (Planejamento).

O grupo de políticos assistiu à votação junto e, após a vitória, eles se emocionaram e brindaram. Segundo fontes, o governador recebeu ligações com saudações de outros integrantes de seu grupo político que foram chamados para engrossar a comemoração.

Vice não foi convidado

A única ausência sentida foi a do secretário da Casa Civil, Nicola Miccione, que estava em agenda internacional. O vice-governador Thiago Pampolha (MDB) não foi convidado, apesar de também responder as ações. Ele estava no Palácio do Guanabara, sede do governo estadual, e teria apenas acompanhado o primeiro voto da divergência, apresentado pelo desembargador Marcello Granado.

A relação entre Castro e Pampolha enfrenta percalços desde início do ano, quando o vice deixou o União Brasil e migrou para o MDB. O movimento desagradou o governador pelo fato de ter sido comunicado às vésperas da saída da sigla.

A desfiliação gerou uma guerra de versões. De um lado, o vice de Castro estava insatisfeito com os rumos do partido no que diz respeito à eleição municipal no Rio e a proximidade com o prefeito, Eduardo Paes (PSD), e com o pouco prestígio interno, representado no cargo de terceiro vice-presidente.

Na avaliação de Castro, o movimento de Pampolha foi precipitado e abriu uma crise em seu governo, já que fez um acordo com União Brasil ainda em 2022 pela vice-prefeitura.

Desde então, os dois estão rompidos politicamente e se falam pouco. No carnaval, Pampolha escolheu curtir os desfiles na Sapucaí em outro camarote, para evitar a presença do governador.

Justiça Eleitoral

A cúpula de poder fluminense é alvo de duas ações na Justiça Eleitoral por abuso de poder político e econômico. No centro da acusação, está a “folha de pagamento secreto” com 27 mil cargos no Ceperj e 18 mil na Uerj. O verdadeiro objetivo das nomeações seria usar a máquina do estado com fins eleitorais.

Os processos ainda estão em fase de embargos de declaração no TRE e devem chegar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a partir de julho. A expectativa é de que o julgamento na instância superior fique para o ano que vem.

Veja também

Senado Comissão do Senado define sete projetos prioritários para o RS