Julgamento de Bolsonaro: ex-presidente desembarca em Porto Alegre e é recebido por apoiadores

Jair Bolsonaro (PL) acaba de desembarcar no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, aos gritos de apoiadores, que o chamavam de "mito" e "presidente". Hoje, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julga o processo que pode determinar a inelegibilidade do ex-presidente.

O colegiado analisa uma ação movida pelo PDT diante de questionamentos feitos por Bolsonaro ao processo eleitoral, sem apresentar provas, em uma reunião com embaixadores realizada em julho de 2022.

Bolsonaro evitou falar sobre o julgamento do TSE que pode torná-lo inelegível pelos próximos oito anos. Antes mesmo de seu embarque para o Sul, a assessoria do ex-presidente avisou que não haveria entrevista coletiva durante esta quinta-feira (22) e tampouco Bolsonaro se pronunciaria sobre o julgamento da ação que ocorre neste momento no TSE.

Quem se pronunciou rapidamente foi o deputado federal Tenente Coronel Zucco (REP-RS). Questionado pela reportagem, o presidente da CPI do MST na Câmara disse que espera que “a justiça seja feita, essa é a mensagem”.

Ele agora segue para um almoço a portas fechadas com a diretoria do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul (SETCERGS). Em seguida, a partir das 14h, participa da Transposul, evento promovido pelo setor de transporte e logística que ocorre na capital gaúcha. A aparição será aberta ao público e o polítivo deve circular pelos stands da feira e conversar com apoiadores.

Apoiadores já esperavam Bolsonaro, momentos antes do desembarque no aeroporto. Cerca de 300 a 400 pessoas, entre apoiadores e liderança políticas da direita gaúcha, se concentravam em uma saída lateral.

Com cartazes, bandeiras do Brasil, camisas da seleção e caixas de som que tocavam o jingle do então candidato à reeleição, os manifestantes aguardavam ansioso o retorno de Bolsonaro à capital do Rio Grande do Sul pela primeira vez após deixar o Palácio do Planalto.

