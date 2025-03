Julgamento de Bolsonaro no STF: assista ao vivo ao segundo dia

A- A+

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal retoma nesta quarta-feira (26), a partir das 9h30, o julgamento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por uma suposta tentativa de golpe de Estado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete.

A sessão de terça-feira (25) foi interrompida após o voto dos ministros sobre pedidos preliminares das defesas, como o julgamento do caso no plenário e a nulidade da delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Os requerimentos foram rejeitados pela maioria do colegiado.

Caso a maioria decida aceitar a denúncia, Bolsonaro e os outros integrantes do "núcleo central" vão virar réus. Os ministros rejeitaram por unanimidade os argumentos iniciais apresentados pelas defesas, pedindo, por exemplo, que o julgamento não ocorresse na Primeira Turma, mas em plenário.

O julgamento prossegue nesta quarta-feira com o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, e dos demais ministros quanto ao recebimento ou à rejeição da denúncia.

Após o voto de Moraes, os outros ministros que integram a Primeira Turma irão votar em uma sequência por antiguidade. Primeiro, vota o ministro Flávio Dino, seguido por Luiz Fux e Cármen Lúcia. O último a votar é o presidente do colegiado, ministro Cristiano Zanin.

É esperado que, além de Moraes, os outros ministros façam votos alentados e explicitem seus posicionamentos, não só acompanhando o relator, mas apresentando os seus argumentos. Os procedimentos de segurança reforçados serão mantidos, assim como a entrada restrita a pessoas cadastradas na plateia, autoridades e as defesas dos acusados.

Caso a denúncia seja recebida, será aberta a ação penal contra os denunciados, que se tornarão réus. Se rejeitada, o processo é extinto.

