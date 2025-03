A- A+

Ex-presidente Julgamento de Bolsonaro no STF: Para Simone Tebet, ex-presidente é 'carta fora do baralho' O STF começa a julgar nesta terça-feira, 25, se aceita a denúncia para abrir ação penal contra o núcleo 1 da trama golpista, que inclui Bolsonaro e outros sete acusados

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse entender que o ex-presidente Jair Bolsonaro é "carta fora do baralho".

O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar nesta terça-feira, 25, se aceita a denúncia para abrir ação penal contra o núcleo 1 da trama golpista, que inclui Bolsonaro e outros sete acusados. Ela participa do programa Bom Dia, Ministra, da EBC.

"Se houve tentativa de golpe de Estado, aqueles que realmente estiveram envolvidos têm que ser punidos. A meu ver, Bolsonaro é carta fora do baralho. É carta fora do baralho não só porque acredito que vá sofrer as penalidades da lei, mas carta fora do baralho porque também a sociedade hoje está cansada dessa polarização, mas especialmente percebeu o que ele fez no verão passado", disse, citando o atraso na compra da vacina da covid durante a pandemia como exemplo.

Tebet ainda disse que espera justiça e que confia nas decisões do STF, ainda que possam ser feitas críticas em relação a algum excesso.

