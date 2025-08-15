Julgamento de Bolsonaro: STF deve ouvir PGR e defesas por 10 horas; Moraes vota na 2ª semana
Zanin reservou oito sessões da Primeira Turma para a análise do caso
A previsão de ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) é que o voto do relator da ação penal da trama golpista, ministro Alexandre de Moraes, só deve ser proferido na sessão do dia 9 de setembro, na segunda semana de análise.
A estimativa tem como base o tempo reservado para as sustentações orais das defesas e da acusação.
Integrantes do colegiado ouvidos pelo Globo esperam que as falas da Procuradoria-Geral da República (PGR) e dos advogados dos oito réus devem somar quase dez horas — ocupando as sessões iniciais do processo, marcadas para os dias 2 e 3 de setembro.
Leia também
• STF marca início de julgamento de Bolsonaro para 2 de setembro e prevê cinco dias de sessões
• Após "bronca" de Michelle, líder da oposição pede desculpas por sugerir churrasco para Bolsonaro
• Rui Costa diz que Eduardo Bolsonaro é "traidor" do Brasil por articular sanções dos EUA: "Um Judas"
Veja as datas:
2 de setembro: 9h
2 de setembro: 14h
3 de setembro: 9h
9 de setembro: 9h
9 de setembro: 14h
10 de setembro: 9h
12 de setembro: 9h
12 de setembro: 14h
São réus no chamado "núcleo crucial" da ação, além do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), outras sete pessoas.
As datas para o julgamento da trama golpista, que pode levar à condenação de Bolsonaro, foram definidas nesta sexta-feira pelo presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin.
Ao todo, foram marcadas oito sessões de julgamento.
Uma vez marcado e iniciado, o julgamento tem um rito próprio. Primeiro, o relator faz a leitura do relatório, que passa a ser elaborado com a conclusão da etapa de alegações finais.
Depois, caso existam, testemunhas são chamadas a depor.
Pela composição da Turma, os votos seguem a seguinte sequência: Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, que vota por último por ser o presidente do colegiado.