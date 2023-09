A- A+

BRASIL Julgamento de recurso de Deltan contra cassação já tem três votos contra ex-procurador da Lava-Jato Ministra Cármen Lúcia seguiu o voto do relator Benedito Gonçalves; com quatro votos, já haverá maioria

O julgamento do recurso apresentado pelo deputado federal Deltan Dallagnol contra sua cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral já tem três votos contra o ex-procurador da Operação Lava-Jato. A ministra Cármen Lúcia. Com isso, o tribunal está a um voto de formar maioria para confirmar a decisão.

O julgamento ocorre no plenário virtual e começou nesta sexta-feira. Os ministros terão até o dia 14 para cadastrarem seus votos no processo. Ainda irão votar os ministros Nunes Marques, Raul Araújo, André Ramos Tavares e Floriano de Azevedo Marques.

Em maio, o Tribunal votou por unanimidade para indeferir a candidatura de Deltan. O ex-procurador foi acusado de pedir exoneração do cargo no Ministério Público Federal de forma a evitar uma punição administrativa, o que o tornaria inelegível.

O pedido de cassação foi apresentado pela federação PT, PCdoB e PV e pelo PMN. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) rejeitou o pedido, mas os partidos recorreram ao TSE. Deltan Dallagnol esteve à frente da força-tarefa da Operação Lava-Jato em Curitiba até o fim das atividades do grupo. Ele deixou o cargo de procurador no Paraná para se candidatar a deputado federal no ano passado, alcançando a maior votação do estado.



Em agosto, durante um evento na Câmara Municipal de Porto Alegre, ele disse ter "esperança zero" em retomar o seu mandato no Congresso Nacional.

Veja também

BRASIL Delação de Cid: veja os próximos passos após Moraes homologar o acordo