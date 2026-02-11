A- A+

Política Julgamento de Zambelli na Itália é suspenso e tem previsão de retomada nesta quinta-feira (12) Defesa da ex-parlamentar alega que audiência foi 'exaustiva'; análise foi adiada quatro vezes antes de começar a ser discutida pela Justiça

O julgamento na Itália sobre a extradição da ex-deputada federal do PL Carla Zambelli, presa em Roma, foi suspenso nesta quarta-feira (11). A defesa da bolsonarista alega que a audiência foi "exaustiva" e deve ser retomada na quinta-feira. A análise do caso já foi adiada quatro vezes. Independentemente do resultado, os advogados da ex-parlamentar tem 15 dias para recorrer da decisão.

— A audiência hoje (quarta) da Carla Zambelli foi exaustiva. Como a defesa teve muitos quesitos e a acusação também foi remarcada para amanhã (quinta) às 9h da Itália — afirma o advogado Fabio Pagnozzi.

Nessa terça-feira (10), a Justiça italiana negou o pedido feito pela defesa da ex-deputada para trocar os juízes que vão decidir sobre sua extradição. Os advogados de Zambelli, que está presa na penitenciária feminina de Rebibbia, alegavam falta de imparcialidade do colegiado, que, segundo eles, já teria um posicionamento favorável à extradição pelas decisões proferidas ao longo do processo.

Como mostrou a coluna de Lauro Jardim no GLOBO, as alegações de parcialidade evocadas pelos advogados de Zambelli não foram bem recebidas por integrantes do Judiciário italiano. Do lado do governo brasileiro, a avaliação é de que se tratou de uma “medida desesperada”. Autoridades entendem que o “cerco está se fechando”.

Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e fugiu para a Itália após a decisão. Ela é considerada foragida da Justiça brasileira.

Em dezembro, a Corte ordenou a cassação do mandato de Zambelli, revogando decisão contrária da Câmara. Ela entregou uma carta de renúncia à Casa três dias depois.

A ex-deputada, que tem cidadania italiana, deixou o Brasil em maio, passando pelos Estados Unidos antes de se mudar para a Itália. Após a prisão, Zambelli disse que quer ser julgada no país europeu e que provaria que não tem envolvimento na invasão do sistema do CNJ. A Justiça italiana decidiu mantê-la presa durante o julgamento por entender que há risco de fuga. Segundo o governo brasileiro, caso seja extraditada, a ex-parlamentar ficará presa na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia.

