Brasília Julgamento sobre competências da Justiça Militar será reiniciado no plenário do STF Análise vinha ocorrendo de forma virtual, mas foi interrompida por Ricardo Lewandowski

O julgamento sobre as competências da Justiça Militar, que vinha sendo realizado no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal (STF), foi interrompido e será retomado futuramente de forma presencial pelos ministros. A medida ocorreu a pedido do ministro Ricardo Lewandowski. Não há data, no entanto, para a análise ser reiniciada.

No plenário virtual, os ministros têm um determinado prazo para depositarem seus votos, e não há uma discussão direta entre eles. Neste caso, o julgamento havia começado no dia 10 e estava previsto para terminar no dia 17.

Entretanto, os ministros podem pedir destaque, que significa uma determinação para que o julgamento vá para o plenário físico da Corte. O julgamento é reiniciado do começo, e os votos que já haviam sido dados são desconsiderados.

Antes do pedido de Lewandowski, já havia cinco votos para manter as regras atuais da Justiça Militar. O texto que está sendo questionado aumentou a quantidade de casos em que militares deixam de ser julgados na Justiça comum, incluindo, por exemplo, episódios ocorridos durante operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO).

O relator do caso é o ex-ministro Marco Aurélio de Mello, que deixou a Corte em 2021, mas que apresentou seu voto antes de se aposentar. Ele havia sido seguido por quatro ministros: Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux e Dias Toffoli. Por outro lado, haviam divergido Edson Fachin e o próprio Lewandowski.

Histórico de interrupções

O julgamento dessa ação começou em 2018, mas foi interrompido diversas vezes. Inicialmente, o caso foi analisado em plenário, mas foi interrompido por um pedido de vista (mais tempo para análise) do ministro Luís Roberto Barroso.

Barroso devolveu os autos no ano seguinte, mas o julgamento só foi retomado em fevereiro de 2021, já no plenário virtual. Lewandowski, no entanto, pediu destaque.

O caso foi pautado algumas vezes para o plenário físico, mas não chegou a ser analisado, e Lewandowski cancelou o pedido de destaque. Em dezembro de 2022, a ação voltou a ser julgada no plenário virtual, mas Lewandowski pediu vista.

Ampliação de competência

A regra foi questionada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que considerou a competência da Justiça Militar foi ampliada "demasiadamente".

A Constituição define que a Justiça Militar deve "processar e julgar os crimes militares". Entretanto, a definição de "crime militar" foi sendo ampliada ao longo dos anos. O trecho de uma lei questionado pela PGR inclui nessa categoria, além de GLOs, a atuação nas fronteiras, nas eleições, em atividades de defesa civil e na "repressão aos delitos de repercussão nacional e internacional".

O julgamento não tem relação direta com as investigações dos atos do dia 8 de janeiro, apesar de também haver um debate sobre como devem ser julgados os militares envolvidos no episódio. Nos bastidores do STF, a análise não é vista como uma reação aos atos. Um exemplo disso é que Alexandre de Moraes, relator das investigações sobre as manifestações golpistas, votou favoravelmente à competência da Justiça Militar neste caso.

Até o momento, as principais investigações sobre o 8 de janeiro estão sendo conduzidas no STF, que decidiu, por exemplo, sobre a continuidade ou não da prisão dos suspeitos. A PGR já apresentou 835 denúncias à Corte. Entretanto, o Ministério Público Militar (MPM) tem feito apurações preliminares sobre o envolvimento de militares no caso, o que pode levar a uma discussão no futuro sobre o foro competente para julgar os envolvidos.

