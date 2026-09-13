A- A+

YouTube Julgamento sobre Moraes: sessão no STF na terça-feira terá transmissão ao vivo Plenária ocorre a partir das 10h do dia 15 de setembro pela Rádio e TV Justiça, e pelo canal do STF no YouTube

O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para a próxima terça-feira, às 10h, uma sessão extraordinária para analisar o processo que trata das mensagens enviadas por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, ao ministro da Corte Alexandre de Moraes, e traz indícios de que o empresário era orientado pelo magistrado às vésperas de sua prisão.

Como ocorre com as outras sessões, a plenária será transmitida ao vivo na Rádio e TV Justiça, e pelo canal oficial da Corte no YouTube.

A confirmação foi feita neste sábado por uma publicação no site da instituição. Formalmente, o presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, convocou o plenário para apreciar a Petição 16.662, relatada por André Mendonça.

É o processo que reúne o relatório produzido pela PF a partir da requisição de Mendonça sobre a rede de influência de Vorcaro e que trouxe informações envolvendo Moraes.

O próprio Mendonça já havia enviado o caso ao plenário, argumentando que caberia ao colegiado analisar os novos elementos da PF. No mesmo processo também consta um parecer da PGR, assinado por Paulo Gonet, sustentando a “nulidade” do documento produzido pela PF.

Fachin suspendeu a tramitação da ação, mas convocou os demais ministros para apreciá-la no dia 15. Na véspera do julgamento se encerra o prazo que havia sido aberto pelo presidente do STF para que Mendonça, Moraes, o procurador-geral da República e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, se manifestassem sobre o caso.

Apesar disso, a reunião está sem um roteiro definido.

Segundo a avaliação de ministros, o início da sessão deve ser marcado por discussões sobre a validade do relatório pedido por André Mendonça à Polícia Federal. Interlocutores não descartam a possibilidade de o debate ser suspenso, por exemplo, por um pedido de vista.

Em relação ao despacho do próprio Moraes com questionamentos à conduta de Mendonça, Fachin marcou a sessão para o próximo dia 23.

O presidente negou o agendamento de uma sessão conjunta com a de terça-feira, para avaliar as condutas de Moraes e Mendonça juntas. Moraes havia feito o pedido e com a alegação de ser inviável a deliberação sobre o seu caso sem um debate sobre a ação de Mendonça na requisição de relatório da Polícia Federal (PF) que mostrou troca de mensagens com o banqueiro Daniel Vorcaro.

Nos diálogos, o dono do Master pede conselhos ao magistrado às vésperas de sua prisão.

No despacho assinado por Fachin para negar o pedido, o presidente do STF argumentou que os casos Moraes e Mendonça podem ser analisados em sessões separadas porque "possuem contornos e objetos bem delineados" e assim são preservados "os limites" do que será submetido ao plenário na próxima semana.

Veja também