A- A+

carnaval Jurados avaliam que o enredo de Niterói homenageando Lula teve "criatividade previsível" Escola teve a menor pontuação do Grupo Especial e foi rebaixada na quarta-feira

O enredo de maior polêmica deste carnaval foi o da Acadêmicos de Niterói, que fez uma homenagem ao presidente Lula. A escola teve a menor pontuação do Grupo Especial e foi rebaixada nessa quarta-feira, quando ocorreu a apuração dos votos.

De forma geral, a agremiação teve apenas duas notas 10. Em relação ao enredo, os jurados avaliaram que foi "sem ousadia" e de "criatividade previsível". Confira as justificativas.

A avaliação mais extensa foi assinada pelo julgador Johnny Soares. Segundo ele, a escola pecou pela "falta de clareza no desenvolvimento do enredo". Entre os pontos destacados, estão a falta de explicação sobre as influências dos ideais da juventude comunista na formação da consciência política de Lula, assim como a transformação dele de um "simples operário" a presidente da República.

De forma geral, ele concluiu que o enredo foi construído a partir de uma "narrativa extremamente comum, linear, que transcorreu por setores e alas sem ousadia ou surpresas". A nota final foi de 9,6.

Virginia é confirmada como rainha de bateria da Grande Rio em 2027; veja fotos

De forma semelhante, Fernanda Santos concluiu que o enredo de Niterói "apresentou criatividade previsível". A jurada explicou que o tema escolhido ficou limitado à ideia central, que serviu de alicerce para a construção do desfile. A nota final foi 9,8.

Veja também