rio de janeiro "Juro pelo Vasco e pela Portela": veja vezes em que Paes negou que deixaria a prefeitura em 2026 No sábado passado, prefeito avançou um passo ao indicar que o vice, Eduardo Cavaliere, assumirá a prefeitura aos '30, 31 anos'; antes e depois da campanha de 2024, ele afirmou diversas vezes que não concorreria a governador no ano que vem

Antes de avançar um passo e reconhecer, no último sábado (2), que tende a deixar a prefeitura no ano que vem para disputar o governo do estado, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), negou inúmeras vezes a intenção. Chegou até a jurar “pelo Vasco e pela Portela” que não largaria o quarto mandato no meio.

— O vice-prefeito Eduardo Cavaliere vai tirar de mim uma marca: a de prefeito mais jovem da história do Rio de Janeiro. Eu assumi aos 38 e ele vai assumir aos 30, 31 anos de idade — disse, no sábado, durante reunião do Conselho da Cidade em que apresentou o Plano Estratégico.

Cavaliere, o vice de Paes, completa 31 anos em setembro. Teria essa idade ao tomar posse em abril do ano que vem, data até a qual o prefeito precisa se desincompatibilizar para disputar eleições.

Veja abaixo algumas vezes em que Paes negou que entraria na disputa de governador em 2026.

"Não sou candidato"

Há cerca de um mês, o prefeito havia negado novamente que sairia do cargo. Ele chegou a brincar com Cavaliere na ocasião, durante compromisso paralelo à cúpula do Brics no BNDES.

— Não sou candidato ano que vem. O Eduardo Cavaliere está doido para que eu seja, mas eu vou ficar na prefeitura — afirmou.

Campanha de 2024

Antes mesmo de se reeleger para a prefeitura, Paes já dizia sem titubear que seguiria no município até o fim.

— Em 2012, quando fui candidato à reeleição, diziam que eu iria sair em 2014. Em 2020, quando ganhei a eleição, o que mais ouvi era que iria sair para ser governador. Eu adoro ser prefeito do Rio, tenho a honra de ter tido a confiança dessa cidade três vezes, e se tiver pela quarta vez permanecerei no meu mandato. Essa é minha obrigação, e é para isso que estou me colocando — indicou em sabatina do g1, no início de agosto, antes mesmo do começo oficial da campanha.

Durante o período eleitoral, ele reforçou o discurso em todos os debates e entrevistas. Em sabatina da rádio BandNews, botou o Vasco e a Portela na promessa.

— Juro pela Portela e pelo Vasco. Sinceramente, eu acho que o desafio da cidade do Rio é incrível. Acho que até os meus adversários reconhecem que eu tenho profundo amor pela cidade. Quero fazer o meu melhor mandato, que seja o meu melhor mandato. Não tenho nenhum olho para 2026 — garantiu.

Após reeleição

Depois de reeleito, Paes afirmou em duas entrevistas ao GLOBO que não se aventuraria na eleição do ano que vem. Na semana após a vitória de 2024, reconheceu que queria se empenhar em um projeto para derrotar o grupo do governador Cláudio Castro (PL) no ano que vem, mas alegou que o nome a encabeçar a chapa em 2026 não seria o dele.

— Meu compromisso com 2026 é porque moro no Rio e sou prefeito da capital do estado, tenho a responsabilidade pública e serei um personagem atuante na busca de uma candidatura que possa derrotar isso que está aí. Não é a minha.

Depois, em fevereiro, voltou a dizer que não tinha como objetivo se lançar ao governo.

"Ainda estou aqui"

Em abril, pouco depois do Brasil ganhar seu primeiro Oscar na história com o filme “Ainda Estou Aqui”, Paes brincou com o nome do filme ao repetir que continuaria na prefeitura.

— Não, não vou (concorrer ao governo), sou candidato a ficar na prefeitura do Rio, estou igual aquele filme que ganhou o Oscar, ‘Ainda Estou Aqui’ — apontou à emissora CNN.

