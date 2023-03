Juros para beneficiários do INSS será reduzido para o limite de 1,70% ao mês

A- A+

O Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS) aprovou nesta segunda-feira (13) uma redução da taxa de juros para os empréstimos consignados contratados por beneficiários do INSS. A ideia já havia sido adiantada pelo ministro da Previdência, Carlo Lupi, em entrevista ao Globo.

O novo limite de juros nessa categoria será 1,70% por mês, para um número estimado de 37 milhões de pessoas, incluindo aposentados e pensionistas. Na prática, será esse o limite autorizado para as instituições financeiras realizarem a cobranças dos juros na folha de pagamento dos beneficiários que solicitaram os empréstimos. Até então, o patamar mensal estava definido em 2,14%.

O colegiado também aprovou redução para os juros no cartão de crédito consignado. O novo teto será de 2,62% e o valor até então definido era de 3,06%. O CNPS conta com representantes do governo, aposentados, empresas e trabalhadores.

Forte reivindicação dos sindicatos de aposentados, a redução dos juros para a categoria já havia sido defendida pelo ministro da Previdência, Carlos Lupi, que também é presidente do Conselho. O Ministério da Previdência estima que 8 milhões de beneficiários do INSS já estão com algum contrato ativo no consignado.

Uma instrução normativa, formalizando as novas taxas de juros, será publicada no Diário Oficial da União. O Ministério da Previdência não informou o prazo para publicação.

