Juscelino envolvido em mais uma denúncia e Lula não reage; entenda

A- A+

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil), está envolvido em mais uma denúncia. Um relatório da Controladoria Geral da União revela que ele destinou R$ 7,5 milhões em emendas parlamentares para pavimentar uma estrada que beneficiaria quase exclusivamente propriedades do político e de sua família.

O conteúdo foi obtido pelo jornal Folha de S. Paulo. Segundo o documento, 80% do trajeto contemplado por uma obra na cidade de Vitorino Freire (MA) dá acesso a endereços de Juscelino e parentes. A porcentagem equivale a uma extensão de 18,6 km. Os demais 20%, ou 4,5 km, passam por cinco povoados locais, mas sem integrá-los com a rodovia estadual ou com a sede do município mais próximo.

As informações levantadas pela CGU colaboram com as suspeitas da Polícia Federal, que investiga o ministro de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por integrar uma organização criminosa envolvida em desvios de dinheiro por meio da estatal Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba) no município maranhense.

A região é comandada pela irmã de Juscelino, Luanna Rezende (União Brasil). As emendas parlamentares foram enviadas por Juscelino quando ele ocupava o cargo de deputado federal. O valor foi destinado para um edital de licitação ganho pela Construservice, também investigada pela PF no suposto esquema criminoso. Até o momento, a empresa já recebeu cerca de R$ 2 milhões para a realização da obra.

O projeto está paralisado desde o início das apurações em torno da empresa e de Juscelino. A PF apura se o ministro mantém uma relação criminosa com o empresário Eduardo José Barros Costa, dono da Construservice. Ainda segundo a CGU, há indícios de que parte da verba do projeto poderá ser desviada. O órgão argumenta que o projeto não cumpre o propósito inicial de “escoamento e acesso a serviços públicos”, isto é, de conectar povoados mais distantes a cidades maiores na região.

Veja também

crítica Presidente do MDB critica fala de Lula pedindo votos para Guilherme Boulos: "Deveria dar o exemplo"