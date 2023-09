A- A+

DECISÃO Justiça afasta Eduardo Leite da presidência do PSDB Nacional O argumento é que o estatuto do partido permite apenas uma única prorrogação de mandato dos seus dirigentes.

A juíza Thaís Araújo Correia, da 13ª Vara Cível de Brasília, declarou nula a comissão que elegeu o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como presidente nacional do PSDB e determinou uma nova eleição dos membros da executiva nacional da legenda, no prazo de 30 dias.



Também foram anuladas todas as decisões tomadas por Leite desde o dia 6 de julho de 2022, quando o tucano prorrogou seu próprio mandato de forma alegadamente irregular.

O argumento é que o estatuto do partido permite apenas uma única prorrogação de mandato dos seus dirigentes. Em 2022, a comissão do PSDB definiu que Leite seria o presidente da sigla a partir de fevereiro deste ano.



O pedido à Justiça foi feito pelo prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando (PSDB). Segundo ele, o gestor gaúcho deveria ter deixado a chefia do partido em 31 de maio, data estabelecida para o término do mandato na ata da reunião da Comissão Executiva que o elegeu.

