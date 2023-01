A- A+

Ataques Golpistas Justiça atende a pedido da AGU e bloqueia bens de mais 40 pessoas presas por atos golpistas Agora, já são 92 pessoas e sete empresas com o patrimônio bloqueado por financiar ou participar dos atos antidemocráticos

A Justiça Federal atendeu a um pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) e determinou o bloqueio de bens de 40 presos em flagrante por depredação dos prédios da Praça dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro. Agora, já são 92 pessoas e sete empresas com o patrimônio bloqueado por financiar ou participar dos atos antidemocráticos.

A decisão foi dada no âmbito da segunda ação cautelar movida pela AGU para garantir o ressarcimento aos cofres públicos em caso de posterior condenação definitiva dos envolvidos.

Na decisão que acolheu o pedido de bloqueio contra os detidos em flagrante durante os atos antidemocráticos, o Juiz Federal Francisco Alexandre Ribeiro observou que a União juntou ao processo cópias dos autos de prisão e reconheceu existir “fortes indícios, portanto, de que os referidos réus tenham participado dos atos e das manifestações antidemocráticas que culminaram na invasão e na depredação multitudinária das sedes oficiais dos Três Poderes da República".

Ainda segundo o magistrado, esse é o motivo pelo qual "é absolutamente plausível a tese da União de que eles concorreram para a consecução dos vultosos danos ao patrimônio público, sendo passíveis, portanto, da bastante responsabilização civil, nos termos dos artigos 186, 927 e 942 do Código Civil".

Nas ações, a AGU defende que todos os envolvidos, sejam financiadores ou depredadores, devem responder solidariamente pelo prejuízo causado ao patrimônio público – que até o momento é estimado em R$ 18,5 milhões. Ao menos R$ 4,3 milhões só em veículos de pessoas e empresas envolvidas já estão bloqueados.

Nesta segunda-feira (30), O Globo mostrou que pelo menos 54 dos presos durante as invasões ao Palácio do Planalto, ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal (STF) devem dinheiro à União. São débitos referentes a pendências trabalhistas, previdenciárias e tributárias, sobretudo do Simples Nacional, regime de recolhimento de grande parte das micro e pequenas empresas.

Um levantamento do Globo, com base na Lista de Devedores da Dívida Ativa, revelou que o governo poderia recuperar pelo menos R$ 1,3 milhão caso os golpistas inadimplentes pagassem o que devem.

